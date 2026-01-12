不能隨意路邊吸菸 蔣萬安曝8字原則打造「無菸城市」

北市長蔣萬安接受專訪，年底前推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨意在路邊吸菸。蔣萬安今天受訪表示，要做到讓吸菸者與非吸菸者分流，打造永續的公共環境。

蔣萬安今天赴士林區里長座談，對於打造「台北無菸城市」，蔣萬安說，針對無菸城市確實看到東京做得非常成功。過去他們也是用劃設禁菸區這樣的思維，但同樣也會造成吸菸者到巷弄內吸菸，造成二手菸或菸蒂的問題。

蔣萬安說，北市府將參考這些國外城市的做法，希望能夠改變思維，也就是「原則禁止、例外開放」。也就是盡可能參考國外做法，來設置吸菸區或吸菸室，但其他區域都希望能夠打造全市無菸的環境，做到讓吸菸者與非吸菸者分流，打造友善的公共環境。

