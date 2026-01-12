快訊

即時短評／翻轉「開單競賽」質疑 解方在於建立制度

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
近3年新北測速照相取締量最高地點為中和區環河西路三段的照相機，平均每年取締9503件。記者張策／攝影
近3年新北測速照相取締量最高地點為中和區環河西路三段的照相機，平均每年取締9503件。記者張策／攝影

當台灣測速照相機密度高達日本的307倍、交通罰單幾乎年年「全民普發」，事故率卻未顯著下降，問題恐怕不在駕駛不守規矩，而是制度本身出問題。交通罰鍰長期被當作地方政府財源，速限設置與測速規則若缺乏合理邏輯，將使得取締從安全工具變成製造違規的機器。若不從速限、道路設計與罰鍰用途下手，再多罰單，也換不到真正的交通安全。

台灣交通罰鍰分配結構本身就埋下爭議根源。現行制度下，地方政府可分得75%、執法機關24%、中央僅1%，罰鍰多半直接納入地方政府自由調度。當取締成果與地方財政高度綁定，即使執法基於專業考量，也難以避免被質疑「政府搶錢」、「小金庫」。制度一旦失去信任基礎，執法正當性自然被削弱。

更關鍵的是，台灣是否真的「非罰不可」。台灣測速照相機密度遠高於多數先進國家，但交通事故與死亡數並未成比例下降。每年開出的大量罰單，讓人不得不反問：是台灣人特別愛超速，還是道路設計與規範本身不合理？

速限設置正是問題核心之一。許多道路的法定速限，並未隨路幅、視距、行人活動或實際交通條件調整，形成「看起來能開、規定卻不准」的落差。當駕駛對道路風險的直覺判斷，與法規標準長期背離，違規自然大量產生，測速照相機也就從安全提醒，變成違規製造機。

要讓交通治理回到正軌，罰鍰制度必須去財政化。交通違規收入應專款專用，明確投入道路工程改善、危險路口整治、行人與自行車安全設施、速限與號誌合理化檢討，而非成為可挪用的地方收入。同時，必須建立透明的速限設定與測速設備設置原則，讓用路人清楚理解規則，而非靠運氣守法。

交通安全不是靠更多罰單堆出來的，而是來自講得通的制度設計。當速限合理、道路安全、罰鍰用在對的地方，執法才會被理解，也才能真正減少事故。

