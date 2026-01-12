新北藍戰將春聯「一馬平川」 被說是另類聯名

農曆春節將至，國民黨新北市議員陳偉杰公布2026馬年春聯設計，呼應馬年，以「馬」作為核心意象，引用北宋文豪蘇軾「遊徑山」詩句「勢若駿馬奔平川」，描寫駿馬奔馳於平坦大道之上，象徵新的一年行事順暢、前路開闊，祝福民眾在工作、家庭與人生規畫上，都能走得穩、走得順。

陳偉杰表示，馬年象徵行動力與前進的力量，而「奔平川」更進一步傳達「快而不亂、順而不阻」的狀態，正是多數民眾在面對變動環境時，對新年的共同期待。因此選擇這句詩作為春聯主軸，希望大家在新的一年，不只是努力向前，更能走在相對平坦、安心的道路上。

此外，這句詩也讓不少民眾聯想到成語「一馬平川」，認為除了新年祝福外，似乎也隱含更深層的象徵意味。有支持者私下解讀，「川」字是否別具巧思，聯想到台北市副市長李四川的名字，搭配「駿馬」、「平川」的意象，彷彿暗示2026選舉態勢，為新北布局增添想像空間，在還沒正式提名的時候就另類聯名，耐人尋味。

對此，陳偉杰表示，春聯本意仍是祝福民眾新年順遂，詩句本身具有豐富的文化與文字層次，能引發不同解讀也是文字魅力所在。他強調，無論如何詮釋，最重要的仍是市政能否穩健推進、地方服務是否真正落實。

陳偉杰在北海岸深耕8年，將力拚議員連任。他說，今年春聯延續「福隨偉杰伴家戶」的行動概念，希望透過親自走訪、發送春聯，把祝福送進每一個家庭，也象徵持續陪伴地方、為民眾累積更多福氣。

陳偉杰最後表示，新的一年，期盼新北市與北海岸地區都能如同駿馬奔平川般，方向清楚、步伐穩健，在平順之中持續向前，迎向更安心、也更光明的未來。