快訊

網紅代理師／師資荒擴大 無證代理破萬人雙北占比飆高

人氣網紅疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳 政府單位已介入

台股早盤大漲逾300點再創新高 台積電開1,700元、上漲20元

新北藍戰將春聯「一馬平川」 被說是另類聯名

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北議員陳偉杰的春聯，有支持者私下解讀，「川」字是否別具巧思，聯想到台北市副市長李四川的名字，難道還沒正式提名就另類聯名，耐人尋味。圖／陳偉杰團隊提供
新北議員陳偉杰的春聯，有支持者私下解讀，「川」字是否別具巧思，聯想到台北市副市長李四川的名字，難道還沒正式提名就另類聯名，耐人尋味。圖／陳偉杰團隊提供

農曆春節將至，國民黨新北議員陳偉杰公布2026馬年春聯設計，呼應馬年，以「馬」作為核心意象，引用北宋文豪蘇軾「遊徑山」詩句「勢若駿馬奔平川」，描寫駿馬奔馳於平坦大道之上，象徵新的一年行事順暢、前路開闊，祝福民眾在工作、家庭與人生規畫上，都能走得穩、走得順。

陳偉杰表示，馬年象徵行動力與前進的力量，而「奔平川」更進一步傳達「快而不亂、順而不阻」的狀態，正是多數民眾在面對變動環境時，對新年的共同期待。因此選擇這句詩作為春聯主軸，希望大家在新的一年，不只是努力向前，更能走在相對平坦、安心的道路上。

此外，這句詩也讓不少民眾聯想到成語「一馬平川」，認為除了新年祝福外，似乎也隱含更深層的象徵意味。有支持者私下解讀，「川」字是否別具巧思，聯想到台北市副市長李四川的名字，搭配「駿馬」、「平川」的意象，彷彿暗示2026選舉態勢，為新北布局增添想像空間，在還沒正式提名的時候就另類聯名，耐人尋味。

對此，陳偉杰表示，春聯本意仍是祝福民眾新年順遂，詩句本身具有豐富的文化與文字層次，能引發不同解讀也是文字魅力所在。他強調，無論如何詮釋，最重要的仍是市政能否穩健推進、地方服務是否真正落實。

陳偉杰在北海岸深耕8年，將力拚議員連任。他說，今年春聯延續「福隨偉杰伴家戶」的行動概念，希望透過親自走訪、發送春聯，把祝福送進每一個家庭，也象徵持續陪伴地方、為民眾累積更多福氣。

陳偉杰最後表示，新的一年，期盼新北市與北海岸地區都能如同駿馬奔平川般，方向清楚、步伐穩健，在平順之中持續向前，迎向更安心、也更光明的未來。

陳偉杰 新北 春聯 李四川 議員

延伸閱讀

人口成長帶動通勤需求 淡水信義線尖峰擁擠成難題

淡水國小忠孝樓電梯老舊 議員爭取翻新提升安全與舒適度

民進黨推「兩國論」版兩岸條例 藍批：當家鬧事、毀憲亂政

淡水區文中五足球場完工啟用 完善足球訓練環境

相關新聞

新北藍戰將春聯「一馬平川」 被說是另類聯名

農曆春節將至，國民黨新北市議員陳偉杰公布2026馬年春聯設計，呼應馬年，以「馬」作為核心意象，引用北宋文豪蘇軾「遊徑山」...

「黑白洞效應」藏行車危機 新北改善照明

新北轄內至少有21座車行涵洞與地下道，駕駛進出涵洞瞬間，常因明暗落差產生「黑白洞效應」，市府近年陸續改善車行涵洞及地下道...

TPASS恐斷炊？ 新北：盼中央盡速拍板補助

總預算未過，恐影響TPASS通勤月票政策。新北市交通局長鍾鳴時今天表示，TPASS是中央推行政策，且已通過中央審定與合格...

北市議員選戰布局／松信藍白新人搶勝出 港湖綠營選將拚回鍋

2026選戰布局，北市松信、港湖新人李明璇、陳冠安昨到信義區福德市場聯合掃街。因松信國民黨徐巧芯、王鴻薇轉戰立委；民進黨...

不是官位或帥氣！女企業家曝這觀察 直呼懂了蔣萬安領導魅力

曾任Yahoo亞太區總經理的鄒開蓮，昨鄒在臉書貼文稱讚北市長蔣萬安的領袖魅力。她說，前天參加悠遊卡尾牙，當天蔣也來了，且...

金唱片獎韓星「大量出沒」台北夜市商圈... 蔣萬安說話了

第40屆金唱片獎昨在大巨蛋登場，眾多韓星陸續抵台且「大量出沒」台北各大夜市商圈，包括怪物新人團「CORTIS」因成員趙雨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。