北市議員選戰布局 松信 藍白新人搶勝出 港湖 綠營選將拚回鍋

2026選戰布局，北市松信、港湖新人李明璇、陳冠安昨到信義區福德市場聯合掃街。因松信國民黨徐巧芯、王鴻薇轉戰立委；民進黨許家蓓病逝，留下至少3席空間，藍白新人爭取勝出，喊出「藍白再拿3席」；綠則回應這是「吹哨壯膽」。

松山信義應選9席議員，上屆基本盤藍大於綠，現任藍綠各3席，目前藍表態參選的新人有前發言人李明璇、楊智伃，議員吳志剛辦公室主任滿志剛、松山里長李煥中；民眾黨則是前副秘書長許甫；民進黨有前議員呂瀅瀅、新人郭凡等。

昨李明璇喊出「要讓民進黨席次不要多於現在3席，藍白一起再拿3席。」並稱藍白現在都在野，許甫和她也都是北漂打拚的高雄人，兩人不是對手、是隊友；許甫表示，議員是多席次選舉，很難說有什麼禮不禮讓或合不合作的問題，就是大家各自努力良性競爭。

對於藍新人喊藍白再搶3席，民進黨北市黨部主委張茂楠則說，民進黨在松信有足夠4席的空間。

地方人士認為，議員選舉是「兄弟登山、各自努力」，藍營在地方就是有5席空間，不可能提名少於5席，甚至認為李明璇和楊智伃有高媒體曝光度，加上都年輕，藍就有機會再拿3席。

至於港湖選區，藍營爭取初選的陳冠安與李明璇聯合造勢，因國民黨李彥秀轉戰立委，目前港湖應選9席，現任藍綠白各4、3、1席，新人積極爭取勝出，值得觀察是，民進黨前立委高嘉瑜將回鍋，高有吸票機之稱，台灣基進北市黨部主委吳欣岱也表態參選，恐將衝擊泛綠現任選票結構。