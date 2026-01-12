快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

北市議員選戰布局 松信 藍白新人搶勝出 港湖 綠營選將拚回鍋

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北報導
北市議員擬參選人李明璇(前)、陳冠安(後)昨天到市場掃街。記者邱書昱／攝影
北市議員擬參選人李明璇(前)、陳冠安(後)昨天到市場掃街。記者邱書昱／攝影

2026選戰布局，北市松信、港湖新人李明璇、陳冠安昨到信義區福德市場聯合掃街。因松信國民黨徐巧芯、王鴻薇轉戰立委；民進黨許家蓓病逝，留下至少3席空間，藍白新人爭取勝出，喊出「藍白再拿3席」；綠則回應這是「吹哨壯膽」。

松山信義應選9席議員，上屆基本盤藍大於綠，現任藍綠各3席，目前藍表態參選的新人有前發言人李明璇、楊智伃，議員吳志剛辦公室主任滿志剛、松山里長李煥中；民眾黨則是前副秘書長許甫；民進黨有前議員呂瀅瀅、新人郭凡等。

昨李明璇喊出「要讓民進黨席次不要多於現在3席，藍白一起再拿3席。」並稱藍白現在都在野，許甫和她也都是北漂打拚的高雄人，兩人不是對手、是隊友；許甫表示，議員是多席次選舉，很難說有什麼禮不禮讓或合不合作的問題，就是大家各自努力良性競爭。

對於藍新人喊藍白再搶3席，民進黨北市黨部主委張茂楠則說，民進黨在松信有足夠4席的空間。

地方人士認為，議員選舉是「兄弟登山、各自努力」，藍營在地方就是有5席空間，不可能提名少於5席，甚至認為李明璇和楊智伃有高媒體曝光度，加上都年輕，藍就有機會再拿3席。

至於港湖選區，藍營爭取初選的陳冠安與李明璇聯合造勢，因國民黨李彥秀轉戰立委，目前港湖應選9席，現任藍綠白各4、3、1席，新人積極爭取勝出，值得觀察是，民進黨前立委高嘉瑜將回鍋，高有吸票機之稱，台灣基進北市黨部主委吳欣岱也表態參選，恐將衝擊泛綠現任選票結構。

延伸閱讀

北市松信選區藍白合搶綠一席？ 地方人士：她出線才有機會

藍營人批台南自籌財源比例大幅下降 南市府反擊：斷章取義

松信選區藍白合？ 李明璇：搶三席 不讓民進黨增一席

涉偽造文書藍營黨工訴訟費 黨中央不埋單？ 陳冠安：當初承諾幫忙

相關新聞

「黑白洞效應」藏行車危機 新北改善照明

新北轄內至少有21座車行涵洞與地下道，駕駛進出涵洞瞬間，常因明暗落差產生「黑白洞效應」，市府近年陸續改善車行涵洞及地下道...

汐止涵洞行人難走 民代會勘促改善

新北新汐止區樟樹二路、山光路口涵洞是周邊居民日常通勤重要路線，人行空間狹小，車流量大，使用導桿隔出人行區，民眾行走時易遇...

北市議員選戰布局 松信 藍白新人搶勝出 港湖 綠營選將拚回鍋

2026選戰布局，北市松信、港湖新人李明璇、陳冠安昨到信義區福德市場聯合掃街。因松信國民黨徐巧芯、王鴻薇轉戰立委；民進黨...

星期評論／光靠超速罰單 也換不到交通安全

台灣超速罰單量居高不下，事故率未顯著下降，問題恐怕不在駕駛不守規矩，而是制度本身出了問題。交通罰鍰長期被當作地方政府財源...

居家訪視到資訊化精準用藥 新北12位藥師獲貢獻獎

藥師扮演生活不可或缺角色，新北市長侯友宜今天出席「新北市第14屆藥事服務獎頒獎典禮暨第70屆藥師節慶祝大會」，頒發12位...

TPASS恐斷炊？ 新北：盼中央盡速拍板補助

總預算未過，恐影響TPASS通勤月票政策。新北市交通局長鍾鳴時今天表示，TPASS是中央推行政策，且已通過中央審定與合格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。