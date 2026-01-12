汐止涵洞行人難走 民代會勘促改善

新北新汐止區樟樹二路、山光路口涵洞是周邊居民日常通勤重要路線，人行空間狹小，車流量大，使用導桿隔出人行區，民眾行走時易遇積水，也欠缺安全感。民代會勘要求墊高人行道，市府評估設實體人行道將排擠車道，也有排水顧慮，初步共識是做標線型人行道，並汰換老舊導桿。

居民說，汐止區鄉長路二段高速公路下涵洞人行道並不是很寬，但有墊高，雨天可避免踩水或噴濺。有居民建議，若不用導桿可考慮使用護欄，最近看到基隆七堵新設防跨越型護欄，可防止行人突然穿越及車輛上人行道。

新北議員張錦豪說，樟樹二路、山光路口涵洞人行空間狹，大型車呼嘯而過，行人有壓迫感，雨天還有積水問題。

張錦豪要求墊高人行道解決現況，養工處、交通局日前會勘，評估設置實體人行道排水口在側邊會增加寬度，將補齊綠底標線型人行道，強化識別度。

市府交通局指，依據法規車道最小寬度3公尺、實體人行道需達1.5公尺以上。現場實測，涵洞兩側為3.1公尺車道，現有標線型人行道寬度約1公尺，若增設實體人行道勢必排擠車道，影響行車安全。張錦豪也要求市府配合清潔涵洞牆面應重新粉刷，強化照亮度，提升夜間通行安全與整體美觀。