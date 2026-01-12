「黑白洞效應」藏行車危機 新北改善照明

新北轄內至少有21座車行涵洞與地下道，駕駛進出涵洞瞬間，常因明暗落差產生「黑白洞效應」，市府近年陸續改善車行涵洞及地下道照明，透過LED燈具搭配智能隧道照明控制系統，依白天、夜間及外部亮度自動調整照度，縮短用路人光線適應時間。專家提醒，除空間照明，車輛隔熱紙過暗也可能加劇視線不良風險。

新北養工處長鄭立輝表示，養工處維管的車行涵洞長度普遍不長，多為直線段，通常在入口即可看到出口，較長的涵洞多由公路局或高工局管理。近年完成9座車行涵洞及地下道照明改善，其中新北環快穿越秀朗橋車行地下道長約230公尺，近年全面換裝LED燈具，導入智能隧道照明控制系統，能感測隧道外自然光強度，白天加強照明以降低「黑洞效應」，夜間適度調降，避免眩光影響行車安全，也完成壁面清洗與防塵漆塗裝，提升反光效果與環境品質。

鄭立輝說，未來淡北道路頭尾兩端也有車行涵洞，會將照明等相關規範做到位。

淡江大學運輸管理學系退休教授羅孝賢直言，涵洞前後光線劇烈變化是行車風險因子，白天強烈日照與橋下陰影交錯，易造成駕駛瞬間視覺落差。曾參與涵洞交通事故鑑定，駕駛主述正午陽光刺眼，轉進涵洞後視線突變暗，反應不及釀追撞。交通事故往往不是單一因素造成，人、車、路皆為要件，除道路照明，許多車輛隔熱紙偏暗，也影響進出涵洞能見度。

開車通勤的林先生表示，每天行經涵洞，對光線變化相當熟悉，駛入前放慢速度很快就能適應，只要速度不快、保持警覺，風險仍可控。機車族陳小姐說，白天進出涵洞時，光線變化明顯，正中午時段從涵洞出來瞬間會「一片白」，有時會看不清楚前方路況。