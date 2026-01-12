快訊

星期評論／光靠超速罰單 也換不到交通安全

聯合報／ 本報記者張策

台灣超速罰單量居高不下，事故率未顯著下降，問題恐怕不在駕駛不守規矩，而是制度本身出了問題。交通罰鍰長期被當作地方政府財源，速限設置與測速規則又缺乏合理邏輯，如何將罰鍰從財政工具拉回交通安全工具，才是回應民意疑慮的制度設計。若不從速限、道路設計與罰鍰用途下手，再多罰單也換不到真正的交通安全。

交通罰鍰分配結構本身是爭議根源。現行制度下，地方政府可分得75%、執法機關24%、中央占1%，罰鍰多半納入地方政府自由調度。取締成果與地方財政高度綁定，即使執法基於專業考量，仍難以避免「政府搶錢」、「小金庫」之譏。制度一旦失去信任基礎，執法正當性自然被削弱。

每年開出大量罰單，讓人不得不反問：是台灣人特別愛超速，還是道路設計與規範本身不合理？

速限設置是問題核心之一。許多道路法定速限，並未隨路幅、視距、行人活動或實際交通條件調整，形成「看起來能開、規定卻不准」的落差。當駕駛對道路風險的直覺判斷，與法規標準長期背離，違規自然大量產生，測速照相機也就從安全提醒，變成違規製造機。

要讓交通治理回到正軌，罰鍰制度必須去財政化。交通違規收入專款專用，明確投入道路工程改善、危險路口整治，而非成為可挪用的地方收入，也要建立透明的速限設定與測速設備設置原則，讓用路人清楚理解規則，而非靠運氣守法。

交通安全不是靠更多罰單堆出來的，而是來自講得通的制度設計。當速限合理、道路安全、罰鍰用在對的地方，執法才會被理解，也才能真正減少事故。

