居家訪視到資訊化精準用藥 新北12位藥師獲貢獻獎

藥師扮演生活不可或缺角色，新北市長侯友宜今天出席「新北市第14屆藥事服務獎頒獎典禮暨第70屆藥師節慶祝大會」，頒發12位在臨床與社區領域積極奉獻的藥事人員頒發獎座。天賜藥局藥師羅雅貞，長期深耕社區鄰里，將藥局功能延伸至巷弄長照C據點服務近千人次；亞東紀念醫院藥師田昇達透過AI技術建置多項臨床資訊化工具，大幅提升臨床決策效率與精準度。

今天活動辦在新莊典華飯店，除了新北市長侯友宜，包括立委蘇巧慧、葉元之、洪孟楷、吳秉叡還有新北市議員都到場慶祝。

侯友宜表示，優質的醫療服務是一項極其複雜且專業的群體協作，唯有透過各類醫事人員的緊密互助與合作，才能提供真正落實全人整合的照護服務。

侯友宜說，藥師身為第一線藥物把關者，具有串聯醫療照護鏈核心力量的角色地位，目前新北市總計約5614名藥師及藥劑生，這群專業人士的積極參與，讓新北市成為一座充滿溫度與專業韌性的健康城市。

侯友宜感謝每位守護健康的英雄們，希望能藉此激勵所有藥事人員繼續保有專業服務的熱忱與動力，不忘初衷。

新北市衛生局指出，市府自2013年起舉辦「藥事服務獎」，全方位表彰藥事人員的多元價值，設置有「社區服務卓越獎」、「臨床服務傑出獎」及「特殊貢獻獎」等三大類別，透過各界評選委員組成委員會，評選出本屆12位得獎藥師。

本屆獲得「特殊貢獻獎」中，藥師羅雅貞長期深耕社區鄰里，將藥局功能延伸至巷弄長照C據點服務近千人次，長期親自執行居家訪視與藥物整合服務，將「視病如親」的理念轉化為具體的照護行動。

另位獲獎藥師田昇達，將藥學實務與智慧技術相結合，推動建置多項臨床資訊化工具，不僅大幅提升臨床決策效率與精準度，更能有效降低給藥錯誤的風險。

本次獲獎者有特殊貢獻個人獎羅雅貞、田昇達；臨床服務傑出獎劉育伶、翁苡芳、林申樺、吳駿誼、顏怡婷；社區服務卓越獎黃瑞裕、陳佳卿、陳文英、王靖傑、陳美玲。