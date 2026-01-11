快訊

PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

點名6人布局2026 王世堅：盡早推出「最強人選」…別輸了怪兵器不好

林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

爸爸媽媽自發性站出來 組兒少守護團體籲反廢死

中央社／ 台北11日電
「護兒少、反廢死大遊行」11日在台北舉行，隊伍下午從青島東路出發，繞行總統府，並到中正紀念堂靜坐，呼籲社會關注兒童保護議題，並反對廢死。中央社
「護兒少、反廢死大遊行」11日在台北舉行，隊伍下午從青島東路出發，繞行總統府，並到中正紀念堂靜坐，呼籲社會關注兒童保護議題，並反對廢死。中央社

約300多名來自民間的爸爸和媽媽，因幼童剴剴遭保母凌虐致死案，自發組成兒少守護行動團體，今天與生命權平等協會舉辦遊行，呼籲社會關注兒童保護議題，並反對廢死

遊行隊伍大約在中午12時30分從青島東路出發，沿途高舉「護兒少，反廢死」標語，繞行總統府，並到中正紀念堂靜坐。

一名參加遊行的沈媽媽說，她過去從未在意兒少問題，但現在有了1歲和4歲的孩子後，看到社會上層出不窮的虐兒案，她早已辭去工作，寧願捨棄不錯的待遇，就是不放心孩子託付他人。

沈媽媽說，剴剴案讓很多爸爸媽媽流淚不捨，不解為何連保護兒少基金會聘用的保母都不合格，社會安全網何讓人如此擔憂，兒少守護行動團體是一群因剴剴案而組成，所有行動都是自願站出來發聲，只希望社會多關注兒少議題，也反對廢死團體的可教化主張。

自發性的兒少行動團體估計今天參加遊行者約350人，成員過去已多次在法院審理剴剴案時，到場關切。他們今天在中正紀念靜坐至下午4時30分，多名爸爸媽媽認為，虐殺兒童是天理不容的事，一定要嚴懲，同時認為廢死聯盟提出的教化凶手，等於是放虎歸山，因此為民除害，就應反對廢死。

兒少行動團體提出5大主張，包括：重大兒童傷害或死亡案件不得輕判，加重對性侵害兒童罪犯的刑罰；全面補強兒童保護制度，防止悲劇一再發生；受害者人權應優先於加害者；反對實質廢死，針對兒童的預謀殺人、性侵殘殺案件，應嚴格落實死刑判決與執行；若無法立即執行死刑，須設「不得假釋的終身監禁」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

兒少 剴剴案 廢死

延伸閱讀

菲律賓宗教盛事「黑色拿撒勒節」4死千餘傷 當局檢討人潮管理措施

吳宗憲批不執行死刑「警察累死、法務部裝死」 鄭銘謙：你有證據？

台南2保母涉虐童遭羈押禁見 南院：犯罪嫌疑重大有勾串、滅證具體作為

台南2保母涉虐童...營造「愛小孩」消費剴剴案 家長怒轟變態

相關新聞

TPASS恐斷炊？ 新北：盼中央盡速拍板補助

總預算未過，恐影響TPASS通勤月票政策。新北市交通局長鍾鳴時今天表示，TPASS是中央推行政策，且已通過中央審定與合格...

汐止樟樹二路涵洞人行空間狹小、易積水 將改善提升行人安全

新北新汐止區樟樹二路、山光路口涵洞是周邊居民日常通勤重要路線，人行空間狹小、大型車呼嘯而過，雖有導桿隔出人行區，民眾反映...

不是官位或帥氣！女企業家曝這觀察 直呼懂了蔣萬安領導魅力

曾任Yahoo亞太區總經理的鄒開蓮，昨鄒在臉書貼文稱讚北市長蔣萬安的領袖魅力。她說，前天參加悠遊卡尾牙，當天蔣也來了，且...

金唱片獎韓星「大量出沒」台北夜市商圈... 蔣萬安說話了

第40屆金唱片獎昨在大巨蛋登場，眾多韓星陸續抵台且「大量出沒」台北各大夜市商圈，包括怪物新人團「CORTIS」因成員趙雨...

補助到宅月嫂 北市社會局允評估

不少媽媽坐月子選擇產後護理之家，但價格昂貴，並非每個家庭都能負擔，議員希望市府能有到宅坐月子服務的補助，減輕市民壓力，也...

土城重劃區建案多 2包商偷排汙被逮

新北環保局接獲檢舉，土城重劃區永福段溝渠遭汙染，稽查當場查獲2起建案不當排放廢水，其中一家為國家住都中心「頂埔安居社會住...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。