TPASS恐斷炊？ 新北：盼中央盡速拍板補助

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
今年度中央總預算迄今仍卡關，衝擊通勤族常使用的TPASS恐斷炊。記者潘俊宏／攝影

總預算未過，恐影響TPASS通勤月票政策。新北市交通局長鍾鳴時今天表示，TPASS是中央推行政策，且已通過中央審定與合格程序，他雖認為終止可能性不高，但目前仍希望中央盡速做出明確決定挹注地方，避免民眾因不確定性陷恐慌。

「未知才是最可怕的」鍾鳴時指出，對通勤族而言，政策是否延續若遲遲沒有定案，將讓民眾無所適從，因此地方一再呼籲中央盡快說清楚、講明白，不要讓通勤族擔心。

他說，新北市目前已在年度預算中編列約11億元作為TPASS地方負擔款，依現行支出規模推估，最多可支撐至今年6月，後續是否能持續，仍有賴中央補助是否到位。

明天基北北桃交通首長會議的討論方向，鍾鳴時表示，議題並未設限，將就各種可能情境廣泛交換意見，但市府立場始終一致，仍希望TPASS政策能夠延續。

不過鍾鳴時也強調，即便走到最壞情況，雙北並非完全沒有因應方式，早在TPASS上路前，雙北地區就曾在沒有中央補助的情況下，推動1280月票制度，當時適用範圍僅限於地方轄管的公車、捷運及YouBike，但未納入中央管轄的台鐵及國道客運。

鍾鳴時說，TPASS是中央主導的政策，現在最需要的是中央盡快拍板，讓地方政府與民眾都能安心規畫未來通勤安排。

TPASS 通勤族

