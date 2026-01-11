汐止樟樹二路涵洞人行空間狹小、易積水 將改善提升行人安全

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
汐止區樟樹二路、山光路口涵洞人行空間狹小、易積水，民代會勘要求墊高人行道。圖／議員張錦豪提供
汐止區樟樹二路、山光路口涵洞人行空間狹小、易積水，民代會勘要求墊高人行道。圖／議員張錦豪提供

新北新汐止區樟樹二路、山光路口涵洞是周邊居民日常通勤重要路線，人行空間狹小、大型車呼嘯而過，雖有導桿隔出人行區，民眾反映行走時易遇積水，讓人害怕。民代會勘要求墊高人行道。市府評估增設實體人行道將排擠車道、影響行車安全也有排水顧慮，初步將先做標線型人行道，並汰換老舊導桿，提升行人通行安全與辨識度。

很多民眾經過涵洞時發現十分昏暗，且只要一下雨就容易積水，對行人通行不夠友善，居民反映人行道應加高，改善積水情況，光源也不足，晚上走起來讓人害怕，尤其婦女安全。

居民表示，汐止區鄉長路二段高速公路下涵洞人行道並不是很寬，但也有墊高。有居民建議，若是不用導桿可考慮使用護欄，最近看到基隆七堵新設防跨越型的護欄，可防止行人突然穿越及車輛上人行道。

議員張錦豪說，樟樹二路、山光路口涵洞是周邊居民日常通勤的重要路線，但人行空間狹小、大型車呼嘯而過，雖有導桿隔出人行區，許多民眾仍反映行走時易積水並感到不安全。

張錦豪要求墊高人行道才能解決問題，但施工單位表示，設置實體人行道排水口在側邊就會增加寬度，但將補齊綠底標線型人行道。市府交通局指依交通法規，單一車道最小寬度需3公尺、實體人行道則需達1.5公尺以上。現場實測，涵洞兩側各維持3.1公尺車道，現有標線型人行道寬度約1公尺，若增設實體人行道勢必排擠車道、影響行車安全。

張錦豪說，無法墊高實屬無奈，將維持現行車道寬度，他要求將標線型人行道全線串聯，提升視覺辨識，同時更換已老化、反光效果不佳的導桿設備汰換，提升行人通行安全與辨識度。預計相關標線工程將於農曆年前完成，他會持續督促市府落實進度，改善行人通行安全。後續應配合清潔涵洞牆面時應重新粉刷，以強化反光效果，提升夜間通行安全與整體美觀。

