新北農業局攜手華梵大學USR推創生 石碇茶產業串聯迎春燈展

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導
新北石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」光明燈展持續至3月8日，民眾可前往石碇踏青、賞燈、品好茶。圖／新北市農業局提供
新北石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」光明燈展持續至3月8日，民眾可前往石碇踏青、賞燈、品好茶。圖／新北市農業局提供

新北石碇區是新北第2大茶葉產區，是包種茶的生產重鎮，華梵大學透過大學社會責任實踐計畫，串聯石碇區公所、石碇區農會及在地農民推動地方創生，因昔日茶路從台北盆地經由淡蘭古道，從溪谷一路爬升至稜線，在不同的時間可以看到朝陽、霞光等不同的光線，以「追光」為品牌，石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」將持續至3月8日，民眾可到石碇踏青、賞燈、品好茶。

設計團隊將蜜香紅茶結合石碇的夕照霞光地景，打造「霞韻茶」品牌，呈現石碇區豐富的茶業歷史文化脈絡。以淡蘭古道為軸心，結合青農擺設的茶席與市集，展示近600盞由石碇學子與社區民眾薪火相傳、共同彩繪的的祈願燈籠。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北是北台灣最大茶產區，華梵大學USR團隊實踐地方責任，以「霞韻茶」為媒介展現地方特色，結合學生團隊、在地農民與公部門，展現石碇茶產業升級轉型的潛力，更凝聚民眾對土地與文化的認同。新北市以農業為基礎推動地方創生，透過資源整合與品牌經營，輔導地方團隊發展各自的地域品牌，營造適合青年回流農村的環境，期許未來茶鄉能持續活化，透過與學校USR計畫的長期合作，讓新北獨特的茶文化永續傳承。

華梵大學校長李天任指出，該校USR計畫不僅深耕在地歷史脈絡研究，更肩負社會實踐責任。淡蘭古道昔日作為茶葉運輸要道，如今轉化為石碇地方創生的重要據點，USR團隊透過策劃「石碇追光品牌茶會」的系列活動，與在地學校、社團的長期連結，共同驅動石碇文化與經濟的共好發展。迎春光明燈展將持續展演至3月8日，歡迎民眾春節走訪石碇賞燈、與茶農品茗，感受茶鄉魅力。

新北市農業局長諶錫輝等人昨出席石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」，見證石碇地方團體齊力推動地方創生，以特色茶產業結合地景及燈展，建立傳統茶鄉新形象。圖／新北市農業局提供
新北市農業局長諶錫輝等人昨出席石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」，見證石碇地方團體齊力推動地方創生，以特色茶產業結合地景及燈展，建立傳統茶鄉新形象。圖／新北市農業局提供
新北石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」將茶藝、花藝結合音樂展演，現場設置茶席，邀民眾品茗賞燈。圖／新北市農業局提供
新北石碇追光品牌茶會「霞光宴暨光明燈展」將茶藝、花藝結合音樂展演，現場設置茶席，邀民眾品茗賞燈。圖／新北市農業局提供

