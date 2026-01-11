不是官位或帥氣！女企業家曝這觀察 直呼懂了蔣萬安領導魅力

曾任Yahoo亞太區總經理的鄒開蓮，昨鄒在臉書貼文稱讚北市長蔣萬安的領袖魅力。她說，前天參加悠遊卡尾牙，當天蔣也來了，且引起一陣騷動「員工飯不吃，擠到前面要跟蔣拍照」。鄒開蓮說，我更懂了，為什麼蔣萬安到哪裡，民眾都想靠近他。

鄒開蓮說，不是因為官位、人帥，而是因為「他講話，從不看稿子，且不官腔官調，每個人都聽得懂。」

甚至蔣萬安跟你說話時，眼睛會看著你，你會感覺到：「他真的在乎。」不只是客氣、有禮貌，

而是有想法、有見地，卻不居高臨下。

鄒開蓮說，讓人願意聽你說話的關鍵，從來不是聲量，而是你有沒有把人放在眼裡。這就是領導者的溫度。也很榮幸接受市長的邀請，這幾年擔任悠遊卡的董事，去年團隊逆勢交出了好成績，值得喝彩！