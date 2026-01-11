金唱片獎韓星「大量出沒」台北夜市商圈... 蔣萬安說話了

第40屆金唱片獎昨在大巨蛋登場，眾多韓星陸續抵台且「大量出沒」台北各大夜市商圈，包括怪物新人團「CORTIS」因成員趙雨凡在台北長大，去逛公館師大商圈，人氣女團「LE SSERAFIM」現身永康商圈。北市長蔣萬安昨晚也在臉書說「聽說⋯這兩天在台北，走到哪都能巧遇偶像？！」

第40屆金唱片頒獎典禮在台北掀起一陣追星旋風！蔣萬安昨晚在臉書說，大明星們一落地，馬上直奔台北街頭。從饒河、師大夜市到中山、公館商圈、西門町、信義101，都有韓星到訪，讓世界看見台北的多元與魅力！

蔣萬安也特別感謝，親自為台北市獻聲錄音、現身錄影的CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN，向全世界大聲說出：「Welcome to Taipei ! 」「我想，就像典禮開場的第一支影片『Taste Taipei』，透過全球直播放送，象徵的是台北對世界發出熱情邀請——Taste Taipei, Feel Taipei, Taipei is calling you！」