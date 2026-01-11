聽新聞
0:00 / 0:00
金唱片獎韓星「大量出沒」台北夜市商圈... 蔣萬安說話了
第40屆金唱片獎昨在大巨蛋登場，眾多韓星陸續抵台且「大量出沒」台北各大夜市商圈，包括怪物新人團「CORTIS」因成員趙雨凡在台北長大，去逛公館師大商圈，人氣女團「LE SSERAFIM」現身永康商圈。北市長蔣萬安昨晚也在臉書說「聽說⋯這兩天在台北，走到哪都能巧遇偶像？！」
第40屆金唱片頒獎典禮在台北掀起一陣追星旋風！蔣萬安昨晚在臉書說，大明星們一落地，馬上直奔台北街頭。從饒河、師大夜市到中山、公館商圈、西門町、信義101，都有韓星到訪，讓世界看見台北的多元與魅力！
蔣萬安也特別感謝，親自為台北市獻聲錄音、現身錄影的CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN，向全世界大聲說出：「Welcome to Taipei ! 」「我想，就像典禮開場的第一支影片『Taste Taipei』，透過全球直播放送，象徵的是台北對世界發出熱情邀請——Taste Taipei, Feel Taipei, Taipei is calling you！」
金唱片卡司陣容堅強，數不清的頂尖巨星齊聚台北大巨蛋，帶動台北旅宿業績成長，這兩天大巨蛋周邊幾乎都是滿房狀態。蔣說，為了歡迎全球K-POP粉絲的到來，市府團隊做了很多努力。很高興看到「台北五大城市應援」 景點周邊，聚集滿滿的打卡人潮，包含捷運站廣播、巨幅電視牆、大巨蛋打卡柱、應援旗幟、金色燈飾，讓城市充滿了熱情的氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言