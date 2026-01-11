快訊

AI股狂熱何時退燒？策略師預測：今年底前投資泡沫就會終結

土城重劃區建案多 2包商偷排汙被逮

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新北市土城區頂埔安居社會住宅承包商排放廢水汙染。圖／新北環保局提供
新北環保局接獲檢舉，土城重劃區永福段溝渠遭汙染，稽查當場查獲2起建案不當排放廢水，其中一家為國家住都中心「頂埔安居社會住宅新建統包工程」包商，另一家是重劃區新建案，都依水汙染防治法告發，最高可罰600萬，令限期改善。

環保局前天獲報前往土城區永福段的新濠岳住宅大樓新建工程，該工地正進行連續壁作業，雖設有場內臨時溝，但作業產生淤泥因收集不當，含有大量淤泥廢水從牆壁破損處滲漏流出場外，嚴重影響水質。

環保局稽查科長曾士豪表示，業者也未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，違反水汙染防治措施及檢測申報管理辦法規定，2項違規將依法開罰及要求限期改善。

稽查人員同步循線追查，另發現附近溝渠有紅色廢水，來自新北市土城區頂埔安居社宅新建統包工程，施工單位聲稱紅色沉積為抽取地下水後的殘留，卻未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄。

環保局表示，土城重劃區為目前施工密集區，已將兩案列為重點複查對象，將主動強化該區域的巡查及稽查頻率。社宅工程承包商說，經環局要求已進行改善，定期清理維護紀錄也已補上。

證實賴政府社宅越蓋越少 劉世芳：輔導37萬戶空餘屋釋出

賴政府「百萬租屋計畫」挨批跳票 內政部：跟北北桃中再推6萬戶

土城重劃區建案多 2家包商不當排放汙水遭逮最高罰600萬

廣越去年12月營收年增9% 光隆去年12月合併營收年增45%

補助到宅月嫂 北市社會局允評估

不少媽媽坐月子選擇產後護理之家，但價格昂貴，並非每個家庭都能負擔，議員希望市府能有到宅坐月子服務的補助，減輕市民壓力，也...

北市每年死產逾百件 將比照生育補助

少子化嚴峻，北市為打造良好育兒環境，推出不少關懷生育婦女支持的政策，卻缺少關懷死產婦女的補助，多名議員認為，死產婦女同樣...

懷孕「死產」可比照生育獲得補助 北市府將推動！下半年提方案

台北市為照顧孕婦，推出不少關懷政策，但這些對生育婦女支持的政策，缺少針對設籍北市死產婦女提供的關懷補助，北市議員張文潔認...

隨便拍都美！台北市「楓香」染紅 這段路2周後就有美景

楓香(Liquidambar formosana)是台灣最具代表性的原生落葉喬木，有「秋紅樹」之稱，近日冷鋒接連來襲，台...

