聽新聞
0:00 / 0:00
土城重劃區建案多 2包商偷排汙被逮
新北環保局接獲檢舉，土城重劃區永福段溝渠遭汙染，稽查當場查獲2起建案不當排放廢水，其中一家為國家住都中心「頂埔安居社會住宅新建統包工程」包商，另一家是重劃區新建案，都依水汙染防治法告發，最高可罰600萬，令限期改善。
環保局前天獲報前往土城區永福段的新濠岳住宅大樓新建工程，該工地正進行連續壁作業，雖設有場內臨時溝，但作業產生淤泥因收集不當，含有大量淤泥廢水從牆壁破損處滲漏流出場外，嚴重影響水質。
環保局稽查科長曾士豪表示，業者也未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，違反水汙染防治措施及檢測申報管理辦法規定，2項違規將依法開罰及要求限期改善。
稽查人員同步循線追查，另發現附近溝渠有紅色廢水，來自新北市土城區頂埔安居社宅新建統包工程，施工單位聲稱紅色沉積為抽取地下水後的殘留，卻未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄。
環保局表示，土城重劃區為目前施工密集區，已將兩案列為重點複查對象，將主動強化該區域的巡查及稽查頻率。社宅工程承包商說，經環局要求已進行改善，定期清理維護紀錄也已補上。
