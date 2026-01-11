快訊

北市每年死產逾百件 將比照生育補助

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

少子化嚴峻，北市為打造良好育兒環境，推出不少關懷生育婦女支持的政策，卻缺少關懷死產婦女的補助，多名議員認為，死產婦女同樣經歷完整分娩，還須承受巨大心理創傷，應比照生育給補貼。民政局承諾全力推動，預計下半年提方案。

死產是指懷孕胎齡滿20周以上或出生體重達500公克以上胎兒死亡，目前有相關關懷補助的縣市是新竹市，苗栗縣、嘉義縣，若北市成功推補助政策，將率六都之先。

市府統計，北市近年死產人數分別為2022年167人、2023年161人、前年147人，去年1至10月也已有127人，顯示每年均有上百市民家庭面臨死產衝擊，北市議員張文潔認為，制度上有全面檢討與補強必要，在北市議會民政委員會提案應補助，審查時引發討論。

張文潔表示，死產婦女同樣需經歷完整的懷孕與分娩過程，包含手術風險、產程疼痛、失血與產後恢復，甚至還須承受失去孩子所帶來的巨大心理創傷，但現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，多數死產婦女在身心最脆弱的時刻，卻無法獲得制度支持，顯有不足。

張文潔表示，過去社會對死產的理解，往往夾雜不必要的道德評價，甚至將死產視為「失敗的生育結果」，相關補助也僅限中低收入戶，多以「協助負擔醫療費用」的角度處理，卻忽略死產對孕產婦造成的長期身心影響。

民政委員會第一召集人許淑華說，民政局可以研議一下用什麼名目，像是營養補貼，畢竟死產狀況發生，媽媽身心壓力很大，精神和營養補助都很重要，希望今年下個會期起，設籍台北市、懷孕滿20周以上死產婦女，可申請補助。

「會盡速簽辦。」民政局長陳永德表示，家人曾歷經子宮外孕、險些因大量失血危及生命經驗，死產的婦女更需要被照顧，尤其不少人是第一胎，若只是一時身體出問題，未來還會想生。民政局指出，死產周數、金額、補助等細節，會進一步討論。

北市每年死產逾百件 將比照生育補助

少子化嚴峻,北市為打造良好育兒環境,推出不少關懷生育婦女支持的政策,卻缺少關懷死產婦女的補助,多名議員認為,死產婦女同樣...

