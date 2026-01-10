土城重劃區建案多 2家包商不當排放汙水遭逮最高罰600萬

新北市環保局昨接獲檢舉，土城重劃區永福段出現溝渠水質遭汙染，經前往稽查當場查獲2起建案不當排放廢水，其中一家為承包「頂埔安居社會住宅新建統包工程」包商，另一則為重劃區新建案。環保局表示，2業者都依水污染防治法告發，最高可罰600萬，並令其限期改善。

環保局表示，稽查人員昨天獲報後立即前往土城區永福段99至102地號的新濠岳住宅大樓新建工程，該工地正進行連續壁作業，雖設有場內臨時溝，但作業所產生的淤泥卻因收集不當，含有大量淤泥廢水從牆壁破損處滲漏，直接流出場外，嚴重影響水質。

環保局稽查科長曾士豪表示，業者行為已違反水污染防治法規定，最高可處300萬元罰鍰，此外，又因未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，違反水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定，最高可處600萬元罰鍰，針對2項違規事實將依法開罰及要求限期改善。

環保局表示，稽查人員同步循線追查發現附近溝渠有紅色廢水，發現污染斷點位於永福段54地號，該處為新北市土城區頂埔安居社會住宅新建統包工程，施工單位聲稱紅色沉積為抽取地下水後的殘留，但稽查後發現該工地未依規定設置放流口告示牌且未有沉砂池定期清理維護紀錄，也已違反水污染防治法規定，將依法告發要求限期改善，最高可處600萬罰鍰。