快訊

27歲「I級女神」藤乃葵病逝！引退僅9天傳噩耗

一周五天大餐配整瓶酒 49歲男「生理年齡年輕20歲」無脂肪肝和肥胖靠什麼？

南韓高速公路約30輛車連環撞5死！疑遇「黑冰」釀禍

懷孕「死產」可比照生育獲得補助 北市府將推動！下半年提方案

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市府針對死產應比照生育給予補貼，承諾全力推動，預計今年下半年會提出方案。（孕婦示意圖）本報資料照片
北市府針對死產應比照生育給予補貼，承諾全力推動，預計今年下半年會提出方案。（孕婦示意圖）本報資料照片

北市為照顧孕婦，推出不少關懷政策，但這些對生育婦女支持的政策，缺少針對設籍北市死產婦女提供的關懷補助，北市議員張文潔認為，雖然死產，但也經歷完整的分娩過程，應比照生育給予補貼，北市民政局承諾全力推動，預計今年下半年會提出方案。

根據市府統計，台北市近年死產人數分別為111年167人、112年161人、113年147人，114年1至10月也已有127人，顯示每年均有市民家庭面臨死產衝擊，制度上實有全面檢討與補強之必要。

提案的台北市議員張文潔表示，死產婦女同樣需經歷完整的懷孕與分娩過程，包含手術風險、產程疼痛、失血與產後恢復，甚至還須承受失去孩子所帶來的巨大心理創傷，但現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，多數死產婦女在身心最脆弱的時刻，卻無法獲得制度支持，顯有不足。

張文潔說，過去社會對死產的理解，往往夾雜不必要的道德評價，甚至將死產視為「失敗的生育結果」，相關補助也僅限中低收入戶，多以「協助負擔醫療費用」的角度處理，卻忽略死產對孕產婦造成的長期身心影響。

此案在北市議會民政委員會審查中，獲得第一召集人許淑華議員支持；許淑華說，民政局可以研議一下用什麼名目，像是營養補貼，有死產狀況發生，媽媽身體心理上的壓力很大，精神上和營養上的補助是很重要的，希望今年下個會期起，設籍台北市、懷孕滿20周以上之死產婦女，可申請相關關懷補助。

此案審查時，民政局長陳永德表示會盡速簽辦，並分享其家人曾歷經子宮外孕、險些因大量失血危及生命的經驗。他也表示，會全力推動，死產的婦女更需要被照顧，尤其不少人是第一胎，若只是一時身體出問題，未來還會想生。北市民政局也指出，有關議員提案，如周數、金額、補助的方式等，會進一步討論，將盡速研議。

北市 議員 生育 孕婦

延伸閱讀

縣道147線拓寬開工 許淑華：健全南投南北向道路

南投縣長選舉民進黨徵召溫世政？ 藍營批空降不尊重在地

挑戰許淑華！民進黨布局地方選舉 明將提名「他」參選南投縣長

影／政院續卡新版財劃法 許淑華示警中央：這對你們比較不利

相關新聞

懷孕「死產」可比照生育獲得補助 北市府將推動！下半年提方案

台北市為照顧孕婦，推出不少關懷政策，但這些對生育婦女支持的政策，缺少針對設籍北市死產婦女提供的關懷補助，北市議員張文潔認...

隨便拍都美！台北市「楓香」染紅 這段路2周後就有美景

楓香(Liquidambar formosana)是台灣最具代表性的原生落葉喬木，有「秋紅樹」之稱，近日冷鋒接連來襲，台...

輝達要落腳…該開發洲美平原？學者示警：熱島效應「火上加油」

台北僅存最大綠地的關渡平原和洲美平原被畫為農地禁建數十年，北投8位里長共同提案建請市長蔣萬安規畫洲美平原第二階段開發。學...

土城重劃區建案多 2家包商不當排放汙水遭逮最高罰600萬

新北市環保局昨接獲檢舉，土城重劃區永福段出現溝渠水質遭汙染，經前往稽查當場查獲2起建案不當排放廢水，其中一家為承包「頂埔...

洲美2階開發受阻 蔣萬安：積極溝通

北市關渡及洲美平原長期為農業區，因應輝達海外總部將座落北士科，地方期盼開發更心切，但台北市長蔣萬安昨坦言，從原本的農業區...

洲美平原開發與否 居民、學者意見兩極

關渡及洲美平原開發與否涉及環境議題，學者認為，輝達等科技公司進駐北士科後，這一帶平原有國家戰略與安全等開發考量，但就環境...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。