懷孕「死產」可比照生育獲得補助 北市府將推動！下半年提方案

台北市為照顧孕婦，推出不少關懷政策，但這些對生育婦女支持的政策，缺少針對設籍北市死產婦女提供的關懷補助，北市議員張文潔認為，雖然死產，但也經歷完整的分娩過程，應比照生育給予補貼，北市民政局承諾全力推動，預計今年下半年會提出方案。

根據市府統計，台北市近年死產人數分別為111年167人、112年161人、113年147人，114年1至10月也已有127人，顯示每年均有市民家庭面臨死產衝擊，制度上實有全面檢討與補強之必要。

提案的台北市議員張文潔表示，死產婦女同樣需經歷完整的懷孕與分娩過程，包含手術風險、產程疼痛、失血與產後恢復，甚至還須承受失去孩子所帶來的巨大心理創傷，但現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，多數死產婦女在身心最脆弱的時刻，卻無法獲得制度支持，顯有不足。

張文潔說，過去社會對死產的理解，往往夾雜不必要的道德評價，甚至將死產視為「失敗的生育結果」，相關補助也僅限中低收入戶，多以「協助負擔醫療費用」的角度處理，卻忽略死產對孕產婦造成的長期身心影響。

此案在北市議會民政委員會審查中，獲得第一召集人許淑華議員支持；許淑華說，民政局可以研議一下用什麼名目，像是營養補貼，有死產狀況發生，媽媽身體心理上的壓力很大，精神上和營養上的補助是很重要的，希望今年下個會期起，設籍台北市、懷孕滿20周以上之死產婦女，可申請相關關懷補助。

此案審查時，民政局長陳永德表示會盡速簽辦，並分享其家人曾歷經子宮外孕、險些因大量失血危及生命的經驗。他也表示，會全力推動，死產的婦女更需要被照顧，尤其不少人是第一胎，若只是一時身體出問題，未來還會想生。北市民政局也指出，有關議員提案，如周數、金額、補助的方式等，會進一步討論，將盡速研議。