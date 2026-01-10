快訊

隨便拍都美！台北市「楓香」染紅 這段路2周後就有美景

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市知名的中山北路1段至3段楓香，已開始變色，約2周後有優質美景可觀賞。圖／北市公園處提供
台北市知名的中山北路1段至3段楓香，已開始變色，約2周後有優質美景可觀賞。圖／北市公園處提供

楓香(Liquidambar formosana)是台灣最具代表性的原生落葉喬木，有「秋紅樹」之稱，近日冷鋒接連來襲，台北市楓香變葉換裝，染上黃及橙紅的風景，北市公園處也表示，知名的中山北路1段至3段，楓香已開始變色，約2周後有優質美景可觀賞。

公園處表示，至善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等楓香目前均已變色，不管是晴天還是陰天，隨便拍都很美。

園藝工程隊長楊國瑜表示，楓香(Liquidambar formosana)是台灣原生落葉喬木，每年入冬後，葉片隨著日照縮短進行色素轉換，隨溫度降低，葉片内的花青素與葉黃素等取代了葉綠素，而顯現出黃色或紅色，當低溫持續、日夜溫差大白天日照強之時，紅葉越發漂亮。

他說，楓香與大眾熟知的青楓(Acer serrulatum)等楓樹不同，楓香葉片呈互生排列，果實則為具刺的球狀聚合果，是辨識上的重要特徵。近日低溫讓北市街頭及公園的楓香變色，黃、橘、紅等色彩，民眾散步、逛街、匆匆短暫經過或停留，便能感受自然之美。

台北市的楓香已開始變色。圖／北市公園處提供
台北市的楓香已開始變色。圖／北市公園處提供
台北市的楓香已開始變色。圖為北市至善路。北市公園處提供
台北市的楓香已開始變色。圖為北市至善路。北市公園處提供

北市 低溫 士林官邸

