隨便拍都美！台北市「楓香」染紅 這段路2周後就有美景

楓香(Liquidambar formosana)是台灣最具代表性的原生落葉喬木，有「秋紅樹」之稱，近日冷鋒接連來襲，台北市楓香變葉換裝，染上黃及橙紅的風景，北市公園處也表示，知名的中山北路1段至3段，楓香已開始變色，約2周後有優質美景可觀賞。

公園處表示，至善路1至3段、敬業三路、中山北路5段、康樂公園、林森公園、士林官邸公園、中山21號廣場等楓香目前均已變色，不管是晴天還是陰天，隨便拍都很美。

園藝工程隊長楊國瑜表示，楓香(Liquidambar formosana)是台灣原生落葉喬木，每年入冬後，葉片隨著日照縮短進行色素轉換，隨溫度降低，葉片内的花青素與葉黃素等取代了葉綠素，而顯現出黃色或紅色，當低溫持續、日夜溫差大白天日照強之時，紅葉越發漂亮。