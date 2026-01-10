快訊

館長嗆斬首被起訴「聲請總統出庭」！ 賴總統回應了

鄧佳華刑滿出獄！ 前女友簡簡獻祝福：各自安好

輝達要落腳…該開發洲美平原？學者示警：熱島效應「火上加油」

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達要落腳…該開發洲美平原？學者示警：熱島效應「火上加油」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市國審會經多次會議，裁示洲美平原、關渡平原的「農五」朝向「城鄉一」方向規畫，遭內政部打回票。此為關渡平原農業區。記者林佳彣／攝影
北市國審會經多次會議，裁示洲美平原、關渡平原的「農五」朝向「城鄉一」方向規畫，遭內政部打回票。此為關渡平原農業區。記者林佳彣／攝影

台北僅存最大綠地的關渡平原和洲美平原被畫為農地禁建數十年，北投8位里長共同提案建請市長蔣萬安規畫洲美平原第二階段開發。學者認為，輝達等科技公司進駐北士科，確實涉及國家戰略與安全議題，這一帶平原開發與否成難題。

國立台灣大學防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜表示，在地理空間、區位上，洲美、關渡平原具有特殊性與不可取代性，不只是基隆河跟淡水河交會處，也是許多山系、水系、風的匯合處，能為調節整座城市的高溫與暴雨逕流提供關鍵的自然機制，並非僅是台北盆地的最後一處大型綠地而已。

石婉瑜坦言，輝達等科技公司進駐北士科，確實涉及國家戰略與安全議題，這一帶平原開發與否成為更複雜的難題。她說，可理解政府會有多重考量，但就環境角度來看，不開發、維持其自然調節機制，對氣候變遷的調適確實會比較好。

石婉瑜點出，台北盆地許多類似洲美、關渡平原的通風空間，早已被開發殆盡，使得台北盆地永遠比台灣其他地區熱，且升溫更快速。若政府再連最後一塊讓海風進入盆地後的通風與降溫地點也開發掉，台北盆地內的都市熱島效應只會愈來愈嚴重，無疑是火上加油。

石婉瑜認為，即使開發後政府透過各種綠化工程補救，仍然是「先放火再灑水」的作法，不但擋不了新開發產生的都市熱源，被破壞的自然機制也無法被取代。

她說，若以氣候變遷調適為前提，保持自然的狀態與機制會是比較好的選擇。但若真的要保留作為氣候調節區，也不能讓居民犧牲個人權益來成就公共利益，政府仍需訂定適當的配套方案，例如環境信託、環境地役權或都市計畫中常用的「發展權轉移」等，都是可以思考的方向，但顯然目前政府沒有相關意願。

北市第一選區（士林、北投）議員參選人林揚庭表示，從小住在洲美里，雖然前市長郝龍斌時代有開發洲美里，但里內9、10鄰未被納入，有無開發讓居民心裡兩樣情。

林揚庭說，洲美平原、關渡平原現況已經鮮少農作，他贊成政府盡快開發當地，在地多數地主也非常期盼。如今輝達總部落剛好在洲美平原旁，因應未來人潮、居住、交通等新生活圈，開發有助於紓解士北壅塞交通、生活機能等問題。

關渡平原有壯觀風貌，北市產發局去年舉辦「關渡田園之美」攝影比賽，作品「關渡平原之美」勇奪金獎。圖／產發局提供
關渡平原有壯觀風貌，北市產發局去年舉辦「關渡田園之美」攝影比賽，作品「關渡平原之美」勇奪金獎。圖／產發局提供

機制 北士科 戰略

延伸閱讀

鴻海注資德州廠 擴產能

一周熱門零股／0050、群創 交投重心

洲美關渡平原國土規畫「城鄉一」遭內政部打回票 蔣萬安說話了

00878再度把華碩（2357）納入成分股！楚狂人：跌30％反見10倍本益比甜頭

相關新聞

輝達要落腳…該開發洲美平原？學者示警：熱島效應「火上加油」

台北僅存最大綠地的關渡平原和洲美平原被畫為農地禁建數十年，北投8位里長共同提案建請市長蔣萬安規畫洲美平原第二階段開發。學...

洲美2階開發受阻 蔣萬安：積極溝通

北市關渡及洲美平原長期為農業區，因應輝達海外總部將座落北士科，地方期盼開發更心切，但台北市長蔣萬安昨坦言，從原本的農業區...

洲美平原開發與否 居民、學者意見兩極

關渡及洲美平原開發與否涉及環境議題，學者認為，輝達等科技公司進駐北士科後，這一帶平原有國家戰略與安全等開發考量，但就環境...

檳榔店華麗轉身「品味貢寮選物所」 農村好店計畫助攻創生交流

位新北市貢寮區澳底的「阿松商行」（原阿松檳榔），在農業部農村發展及水土保持署「農村好店」計畫的支持下完成華麗轉身，今天正...

金唱片明大巨蛋登場！北市觀傳局祭「金色燈海」應援 CORTIS等團捷運獻聲

第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）1月10日將在台北大巨蛋舉行。為迎接來自全球的歌迷，台北市觀傳局...

感念親恩回饋社會 淡水義山集應廟志工再捐復康巴士

新北市淡水區義山集應廟舉辦安座52周年慶，志工詹淑媚再度以廟方及父母名義捐贈一輛雙乘坐位復康巴士給新北市，由市府副秘書長張其強代表侯友宜市長受贈，這也是詹淑媚在過去七年內，第4度捐贈復康巴士，累計已捐贈4輛復康巴士及1輛救護車，廟方表示，每次廟慶捐贈前都會祭拜擲筊，今年更是第四次擲出立筊，也讓廟方認為是保儀尊王尪公祖在回應捐贈者詹淑媚的善心義舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。