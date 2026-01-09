樂山教養院攜手社福團體開心唱跳 落實共融共生

快訊

中央社／ 新北9日電

新北市八里樂山教養院今天與多個社福團體舉行慈善活動，院生開心唱跳，學習與外界團體互動。院長表示，教養院不應關著大門，希望外面的人也能走進來，用實際行動落實共融共生。

台灣眾藝益百人文關懷協會今天在新北市八里樂山教養院舉辦「躍馬樂山」慈善公益活動，邀請團體帶來舞蹈表演、互動遊戲與帶動唱，現場播放多首動感舞曲，院生在台下開心手舞足蹈，場面歡樂。

樂山教養院院長吳淑惠表示，教養院已成立超過90年，原先是幫助痲瘋病（現稱漢生病）患者，後續轉型為照顧身心障礙者，24小時提供照護服務，目前收容117位院生，最年輕者24歲，最年長者則已超過60歲。

吳淑惠說，教養院每年會在聖誕節舉行大型活動，這次在眾藝益百人文關懷協會號召下，過年前加碼同樂，院生們都非常興奮，透過遊戲與唱跳環節，除能調適心情外，也可刺激院生的肢體發展。

她表示，教養院平時環境較封閉，希望透過活動讓院生有機會與外界接觸，學習與一般大眾互動；教養院不應關著大門，外面的人也能走進來，用實際行動將共融、共生概念搭建起來。

吳淑惠說，雖然院生的自理或語言能力無法像常人一樣，但藝術天賦卻不輸一般人。她帶著記者參觀教室與走廊的畫作，院生們以繽紛色彩重新詮釋鐵達尼號、阿甘正傳等電影，甚至有院生獨自重新詮釋世界名畫「最後的晚餐」。

她說，教養院每年都會固定舉辦畫展，也會將院生作品製作成衣服、紅包袋等文創商品，廣受好評。

眾藝益百人文關懷協會理事長潘蓁蓁說，今天看見院生在活動中盡情唱跳深受感動，這些孩子和一般人享有相同的權利，不應侷限在封閉的環境裡，希望透過與外界團體互動，傳達社會溫暖，讓他們知道自己不孤單。

