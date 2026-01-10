聽新聞
洲美平原開發與否 居民、學者意見兩極

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

關渡及洲美平原開發與否涉及環境議題，學者認為，輝達等科技公司進駐北士科後，這一帶平原有國家戰略與安全等開發考量，但就環境角度來看，不開發、維持自然調節機制，對氣候變遷調適確實會較好，開發與否成難題。

台灣大學防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜表示，在地理空間、區位上，洲美、關渡平原具有特殊性與不可取代性，不只是基隆河跟淡水河交會處，也是許多山系、水系、風的匯合處，能為調節整座城市的高溫與暴雨逕流，提供關鍵的自然機制，並非僅僅是台北盆地的最後一處大型綠地而已。

石婉瑜點出，台北盆地許多類似洲美、關渡平原的通風空間，早已被開發殆盡，使得台北盆地永遠比台灣其他地區熱，升溫更快速。若政府再開發最後一塊讓海風進入盆地後的通風與降溫地點，台北盆地內的都市熱島效應只會愈來愈嚴重，無疑是火上加油。

石婉瑜認為，即使開發後政府透過各種綠化工程補救，仍然是「先放火再灑水」的作法，不但擋不了新開發產生的都市熱源，被破壞的自然機制也無法被取代。

北投石牌商城商圈促進會總幹事林揚庭表示，從小住在洲美里，洲美平原、關渡平原現況已經鮮少農作，他贊成政府盡快開發當地，在地多數地主也非常期盼。如今輝達總部落剛好在洲美平原旁，因應未來人潮、居住、交通等新生活圈，開發有助於紓解士北壅塞交通、生活機能等問題。

