洲美2階開發受阻 蔣萬安：積極溝通

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導
關渡平原有壯觀風貌，北市產發局去年舉辦「關渡田園之美」攝影比賽，作品「關渡平原之美」勇奪金獎。圖／產發局提供
關渡平原有壯觀風貌，北市產發局去年舉辦「關渡田園之美」攝影比賽，作品「關渡平原之美」勇奪金獎。圖／產發局提供

北市關渡及洲美平原長期為農業區，因應輝達海外總部將座落北士科，地方期盼開發更心切，但台北市長蔣萬安昨坦言，從原本的農業區改為「城鄉一」送內政部，但內政部仍維持農業區，北市府立場仍堅定，已指示都發局積極和內政部溝通。

洲美、關渡平原是北市僅存的大規模平原農業區，長年限建未徵收，缺乏整體規畫，北市府傾聽地方意見，朝向「城鄉一」方向規畫，前年8月15日報內政部審議；蔣萬安昨參加北投區「市長與里長有約」，洲美、關渡平原附近8里長共同提案，建請市長規畫洲美平原第二階段開發。

洲美里長陳照梅指出，洲美平原第一階段的北士科開發，大多開發完成，企業進駐中，建案也快完成，市有地洲美國小，要蓋羽球館，之後的市地已經快沒有了，無法滿足後面輝達、金仁寶這些大企業員工進駐的需求；要拜託市長，繼續展開洲美平原第二階段開發。

蔣萬安指出，他曾實際跟局處首長到洲美及關渡平原去看過，瞭解規畫方向，北市正式將規畫案送到內政部，從原本的農業區，改為「城鄉一」依規送內政部，但事後內政部去卻發回，建議仍維持所謂農業區。

蔣萬安說，市府當然會堅定立場，堅定定位該地為城鄉發展區，會再送內政部審議，更積極溝通，把地方意見告訴內政部，希望在審議時能夠加速核定，北市府也會更細緻規畫。

都發局長簡瑟芳表示，規畫為城鄉一讓未來的發展更有彈性，也希望中央再給市府機會去說明，若中央願意，北市才有機會在下一個階段的開發，擬定相關計畫。

都發局表示，中央去年修法將國土功能分區公告期限展延至2031年4月30日，市府至今持續與中央溝通，也關注各縣市國土功能分區審議情形，配合國土署審議方向後提請續審。

