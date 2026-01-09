檳榔店華麗轉身「品味貢寮選物所」 農村好店計畫助攻創生交流

快訊

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市貢寮區澳底的「阿松商行」（原阿松檳榔），在農業部農村發展及水土保持署「農村好店」計畫的支持下，今天以「品味貢寮選物所」全新開幕。圖／陳世偉提供
位新北市貢寮區澳底的「阿松商行」（原阿松檳榔），在農業部農村發展及水土保持署「農村好店」計畫的支持下完成華麗轉身，今天正式以「品味貢寮選物所」全新開幕，後場規畫開放式交流的創生場域，帶動地方創生產業發展，成為貢寮在地農漁產伴手禮的通路據點。

「阿松商行」在貢寮區仁和路136號，過去是澳底30多年的知名檳榔老店，在參與「農村好店」改造計畫後，透過空間優化與品牌識別提升，成功轉型為充滿文青感且具溫度的選物空間。服務內容有貢寮伴手禮販售、旅遊諮詢、創生空間交流、在地體驗活動。

選物所內集結貢寮各地的特色物產，包含知名的山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包、貢寮鮑產品、山藥冰棒、羽豐米、石花皂、在地農漁產及「品味貢寮」品牌系列選物。這不僅是老店的翻新，更是貢寮好物創新行銷的亮點呈獻。

「阿松商行」創辦人林愛花表示，感謝「農村好店」計畫讓她打造貢寮選物所的夢想成真。

新北市品味貢寮創生協會理事長陳世偉表示，貢寮擁有許多山海遊程及農漁特產，過去缺乏空間一直很難讓遊客感受及行銷。這次「選物所」的成立，將便利遊客選購並探索貢寮的山海祕境。此外，後場也規劃了開放式的交流區，未來將作為貢寮辦理各項體驗、見學、與活動交流的創生場域，帶動地方全面發展。

今天開幕交流茶會吸引眾多在地民眾與合作夥伴參與，包括水保署台北分署、東北角風景管理處、新北農業局、新北青年局、貢寮區公所等代表到場。

「東北角創生小聚」由「金山漫遊」創辦人賴家華分享「區域串連形成地域品牌」的實戰經驗，透過「青春山海線」跨區域的創生經驗交流，為貢寮的地域品牌經營注入更多實務策略與創新思維。詳細內容可見「品味貢寮、阿松檳榔烘焙坊」粉專。

