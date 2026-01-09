感念親恩回饋社會 淡水義山集應廟志工再捐復康巴士

新北市淡水區義山集應廟舉辦安座52周年慶，志工詹淑媚再度以廟方及父母名義捐贈一輛雙乘坐位復康巴士給新北市，由市府副秘書長張其強代表侯友宜市長受贈，這也是詹淑媚在過去七年內，第4度捐贈復康巴士，累計已捐贈4輛復康巴士及1輛救護車，廟方表示，每次廟慶捐贈前都會祭拜擲筊，今年更是第四次擲出立筊，也讓廟方認為是保儀尊王尪公祖在回應捐贈者詹淑媚的善心義舉。

在廟慶捐贈活動現場，新北市政府副秘書長張其強表示，義山集應廟長期投入公益，志工詹淑媚在97年就曾以廟方名義捐贈1輛救護車給馬偕醫院，110年、112年、113年陸續捐贈新北市復康巴士，這次捐贈第4輛，仍以集應廟名義，並感念父親詹聰明、母親詹謝雪的養育之恩，她的孝心和大愛精神令人敬佩。

廟方表示，詹淑媚她的父親在新北市樹林柑園國小畢業，因此這次捐贈復康巴士也提供柑園地區來做使用，另外對於淡水集應廟保儀尊王尪公祖，也受到許多感應，廟方便希望未來新北市政府能夠將保儀尊王納入無形文化資產或是舉辦每年相關文化祭典，將地方傳統宗教發揚光大。