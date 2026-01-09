雙溪區平林里溫馨銀髮共餐 資源回收成果化為獎學金助學子

萬里區大鵬加投公共溫泉過去因為地質不穩定有塌陷的情形發生，擔憂民眾使用恐發生風險，萬里區公所緊急封閉並且尋求改善的辦法。不過民眾沒等來重新啟用卻看到原本的建物都被拆除。在最近的立院交通委員會考察中，立委廖先翔就排進考察關心公共溫泉的未來規劃。原該處建物拆除是因為要進行地質的鑽探，目標未來要提供給民眾一個安全、優質的溫泉觀光環境。

2026-01-09 18:51