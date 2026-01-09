雙溪區平林里溫馨銀髮共餐 資源回收成果化為獎學金助學子

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
資源回收所得除用於銀髮共餐外，也做為急難救助金及獎助學金，讓資源發揮最大效益。 圖／觀天下有線電視提供
資源回收所得除用於銀髮共餐外，也做為急難救助金及獎助學金，讓資源發揮最大效益。 圖／觀天下有線電視提供

新北雙溪區平林里今(9)日舉行每月一次的銀髮共餐活動，現場氣氛溫馨熱鬧，里內長者齊聚一堂共享佳餚、交流情感。活動中，里長黃添松特別頒發里內優秀學子的獎助學金，鼓勵學子努力向學、持續精進。

這筆獎助學金的來源，來自平林里長年推動的資源回收成果。里長將回收物變賣所得妥善運用，提撥部分經費作為獎助學金，讓環保行動轉化為支持教育的實際力量。

雙溪區長劉盈良也親臨現場，與長者們話家常，關心長輩生活起居，並盛讚里長黃添松多年來熱心公益，長期照顧里內銀髮族及學子，對地方貢獻良多。

平林里長黃添松表示，這一切成果要感謝志工們每週不辭辛勞投入資源回收工作，從分類、整理到搬運都十分用心。回收所得除用於銀髮共餐外，也做為急難救助金及獎助學金，讓資源發揮最大效益，形成里內互助共好的良性循環。

