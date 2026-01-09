致敬礦工前輩 「從危險到安全」七七礦災特展瑞芳猴硐開幕

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
特展將展出至2026年1月18日，展覽期間免費參觀，並規劃專題講座等系列活動，邀請民眾走進展場。 圖／觀天下有線電視提供
經濟部地質調查及礦業管理中心主辦的特展-從危險到安全：七七礦災後的安全行動，即日起在瑞芳猴硐礦工文史館正式開幕，藉以向長期為臺灣能源發展付出心力的礦工前輩致敬，並帶領民眾回顧臺灣礦業安全制度的發展歷程。

主辦單位表示，臺灣礦業安全制度是在一次次礦災後，透過社會反省、法規制定與安全教育逐步建立而成。即使煤礦開採已成歷史，這段以生命與傷痛換來的安全經驗，仍值得社會持續記憶與反思。

本次展覽以1969年發生於猴硐瑞三煤礦的七七礦災為起點，呈現災後政府檢討與制度改革，包括礦務主管機關成立、礦場安全法制定，以及礦場安全制度與教育訓練的推動，展現礦業環境從高度危險走向制度化與安全化的過程。

「從危險到安全：七七礦災後的安全行動」特展將展出至2026年1月18日，展覽期間免費參觀，並規劃專題講座等系列活動，邀請民眾走進展場，緬懷礦災犧牲者，並共同珍惜與守護今日得來不易的安全環境。

瑞芳 猴硐 經濟部

