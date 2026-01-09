立院交通委員會考察 萬里區大鵬公共溫泉盼獲新生

萬里區大鵬加投公共溫泉過去因為地質不穩定有塌陷的情形發生，擔憂民眾使用恐發生風險，萬里區公所緊急封閉並且尋求改善的辦法。不過民眾沒等來重新啟用卻看到原本的建物都被拆除。在最近的立院交通委員會考察中，立委廖先翔就排進考察關心公共溫泉的未來規劃。原該處建物拆除是因為要進行地質的鑽探，目標未來要提供給民眾一個安全、優質的溫泉觀光環境。

立委廖先翔表示，大鵬加投公共溫泉是在地民眾生活中不可或缺的設施，在過去發生地質不穩下陷的狀況後封閉，並且地上物拆除。透過考察瞭解，雖是萬里區公所維管，不過近來也在北觀處的積極介入協助中，準備要開始進行地質鑽探的工作，期待先將地質瞭解後，在評估出一個安全優先的可行方案，為地方建設也為觀光增添亮點。

不少在地民眾都相當引頸期盼能夠再進到公共浴池裡泡湯，沒想到在去年12月底卻看到原本的建物被拆除。原來是因為這處地質狀況不穩定，在確認公所進行拆除作業後，北觀處也與公所合作，已經將地質鑽探作業發包，等待一個月將會有結果出爐，並且將會有進一步的可行性方案提出。

交通部長陳世凱相當重視北海岸觀光發展也出席考察表示，這處公共溫泉雖是公所管轄，不過觀光署能協助的一定盡全力協助，未來等待鑽探結果出爐後，將會有更進一步的規劃，裁示要請北觀處盡快完成評估與設計方案的進行。

未來立委廖先翔也將會在立院中持續的追蹤大鵬加投公共溫泉案的相關建設事宜，要從速進行，並且給民眾安全的泡湯環境，也提供給遊客優質的觀光資源。