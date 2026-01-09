洲美關渡平原國土規畫「城鄉一」遭內政部打回票 蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安上午參加北投區「市長與里長有約」針對洲美、關渡平原，原依國土計畫，修正後通過規畫為「城鄉一」但遭內政部打回票，仍維持農業區；蔣萬安表示，已指示都發局積極和內政部溝通，並強調北市府立場堅定，將該區定位為城鄉發展區。

洲美、關渡平原是台北市僅存的大規模平原農業區，長年限建未徵收，缺乏整體規劃，北市府經過多次會議，傾聽地方意見，最後在113年2月22日第4次會議裁示朝向「城鄉一」方向規畫，並於同年6月13日第5次會議中修正通過，8月15日依程序報內政部審議。

上午會議中，洲美、關渡平原附近8里長，共同提案，建請市長規畫洲美平原第二階段開發。其中洲美里長陳照梅指出，洲美平原第一階段的北士科開發，大多開發完成，企業進駐中，建案也快完成，市有地洲美國小，要蓋羽球館，之後的市地已經快沒有了，無法滿足後面輝達、金仁寶這些大企業員工進駐的需求。

她說，要拜託市長，之後洲美平原的第二階段開發，能繼續展開，因為一規畫就是20年才會真正的開發，所以這時間很長，當地居民都希望盡快。

蔣萬安指出，他曾實際跟局處首到洲關渡平原去看過，瞭解規畫方向，北市正式將規畫案送到內政部，將關渡平原和洲美平原從原本的農業區，改為「城鄉一」依規送內政部，但事後內政部去卻發回，建議仍維持所謂農業區。

蔣萬安說，市府當然會堅定立場，改為城鄉一，需要再補充說明，一定會維持北市府的立場，堅定定位為城鄉發展區，也會再送內政部，更積極溝通，也會把地方的意見告訴內政部，希望他們在審議時能夠加速核定，北市府也會做更細緻的規畫。

都發局長簡瑟芳表示，針對洲美、關渡平原的國土功能分區，北市府以城鄉一規畫，來做為未來發展的藍圖，因為規畫為城鄉一，可讓未來的發展更保有彈性，目前內政部的決議是要求市府維持「農發五」，但市府會極力去爭取，也希望中央再給市府機會去做說明，希望維持北市「城鄉一」的提案。