TPASS通勤月票補助只能到今年中？蔣萬安說話了

中央政府總預算案尚未進入立法院審議，恐影響TPASS通勤月票補助。台北市副市長林奕華昨表示，絕對不會讓TPASS斷炊，在中央未能撥補相關預算前，經費到5、6月都夠。蔣萬安上午受訪指出，市府會努力讓服務不中斷。

林奕華昨在臉書指出，絕對不會讓TPASS斷炊，在中央未能撥補相關預算前，經費到5、6月都夠。她昨天代表台北市長蔣萬安參加行政院院會，對於TPASS通勤月票「基北北桃都會通」可能斷炊一事，她必須重申市府的態度，就是基北北桃4縣市一定會以民眾權益為優先，絕對不讓TPASS斷炊。

蔣萬安上午赴北投區參加與里長有約，針對TPASS只能撐到年中，國民黨北市議會黨團要將預算先付委？對此，蔣萬安說，謝謝國民黨立院黨團的力挺，解決上百萬通勤族日常需求，市府會努力讓服務不中斷。