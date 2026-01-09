聽新聞
新北大型重機 7月開放停機車格

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市7月1日起全面試辦路邊機車收費停車停放大型重機。記者葉德正／攝影

新北市登記大型重機逾5萬輛，大型重機專用車格僅413格，交通局雖在板橋、新店試辦開放路邊一般機車格供大型重機停放，但僧多粥少。多名議員在預算審查時，要求附帶決議「自7月1日起全面試辦路邊收費機車格開放大型重機停放」，新北市交通局長鍾鳴時表示，市府將分階段開放，盼7月擴大到全市的收費路邊機車格。

新北市交通局去年6月試辦開放大型重機停放板橋區及新店區的路邊機車格，新北市議員黃淑君指出，新北市停車空間今年就編列2億4291萬元，收了這麼多代金，應做出相對應的停車空間檢討，希望市府能擴大到全市可將重機停放一般機車車格。

交通局統計，新北市目前路邊機車格約35萬餘格，其中，收費機車格近1萬4000餘格。

鍾鳴時表示，市府規畫採分階段方式推動改善，預計於3月及5月先行在一些行政區試辦，原則上在7月前將現有收費停車格全面納入大型重型機車停放使用，以提升停車便利性。

另近期傳出部分私人停車場禁止大型重型機車引發爭議，黃淑君表示，路外停車場同樣需經主管機關審核才能營業，未來無論公有或私有停車場規畫，都應要求私人所經營的停車場開放給大型重機停放。

鍾鳴時說，私人停車場在申請登記證時，市府會要求汽車格位提供給重機使用，但部分停車場興建已逾2、30年，受限於結構與安全條件，未必適合大型重機進出與停放，未來將採個案方式檢討，兼顧使用需求與停車安全。

新北 機車族 停車格 重機

相關新聞

北市士林同心圓標線缺標示 駕駛困擾

北市各地庇護島事故不斷，凸顯設計問題，士林區也出現讓駕駛霧煞煞的「同心圓」標線，添增危險，專家認為，任何設計都要考量交通...

隱形陷阱？ 北市庇護島變撞車島

庇護島事故頻傳，多名北市議員接獲陳情，包括庇護島過低、無警示反光線釀事故；還有設置不當導致接連撞車。交工處允諾，會依車型...

基北北桃TPASS月票斷炊？林奕華：中央撥款前可到6月

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS通勤月票補助。台北市副市長林奕華今天說，絕對不會讓TPAS...

汐止新台五路上班車流大易塞 機慢車道改一般車道紓解

汐止區新台五路在早上上班時間車流量很大，往台北方向塞車情況嚴重，尤其是在靠近南興路一帶，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，在討論後決定，分短期及長期改善，短期部分，將新台五路往台北方向，進東方科學園區路口的外側機慢車優先道，改為一般車道，以保持直行車流順暢及增加整體道路容量。

淡江大橋預計五月通車 公路局邀地方里長及區公所參訪

新北市重大交通建設淡江大橋自去年九月主橋段合龍之後，目前橋上的工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，為了讓地方里長能夠了解這一座大橋的工程內容，交通部公路局邀請淡水區里長、區公所以及調解委員會，進行一場淡江大橋參訪行程，讓里長們實地的走上大橋，近距離了解施工進度與建設成果。

