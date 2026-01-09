新北大型重機 7月開放停機車格

新北市登記大型重機逾5萬輛，大型重機專用車格僅413格，交通局雖在板橋、新店試辦開放路邊一般機車格供大型重機停放，但僧多粥少。多名議員在預算審查時，要求附帶決議「自7月1日起全面試辦路邊收費機車格開放大型重機停放」，新北市交通局長鍾鳴時表示，市府將分階段開放，盼7月擴大到全市的收費路邊機車格。

新北市交通局去年6月試辦開放大型重機停放板橋區及新店區的路邊機車格，新北市議員黃淑君指出，新北市停車空間今年就編列2億4291萬元，收了這麼多代金，應做出相對應的停車空間檢討，希望市府能擴大到全市可將重機停放一般機車車格。

交通局統計，新北市目前路邊機車格約35萬餘格，其中，收費機車格近1萬4000餘格。

鍾鳴時表示，市府規畫採分階段方式推動改善，預計於3月及5月先行在一些行政區試辦，原則上在7月前將現有收費停車格全面納入大型重型機車停放使用，以提升停車便利性。

另近期傳出部分私人停車場禁止大型重型機車引發爭議，黃淑君表示，路外停車場同樣需經主管機關審核才能營業，未來無論公有或私有停車場規畫，都應要求私人所經營的停車場開放給大型重機停放。

鍾鳴時說，私人停車場在申請登記證時，市府會要求汽車格位提供給重機使用，但部分停車場興建已逾2、30年，受限於結構與安全條件，未必適合大型重機進出與停放，未來將採個案方式檢討，兼顧使用需求與停車安全。