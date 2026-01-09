北市士林同心圓標線缺標示 駕駛困擾

北市各地庇護島事故不斷，凸顯設計問題，士林區也出現讓駕駛霧煞煞的「同心圓」標線，添增危險，專家認為，任何設計都要考量交通風險性，例如庇護島不管高度幾公分，都是要加反光等安全設施，讓駕駛很容易清楚辨識。

北市許多交通設計近期受到批評，除了庇護島外，議員陳賢蔚表示，北市士林區大南路、通河東街的多岔路口，以同心圓方式繪製另一個圓形標線，周遭卻無標示，駕駛們只能依照標線緩緩移動，民眾質疑，道路標線說改就改，周遭還繪製不同標線及號誌，很多路人直接切過去更危險。

北市交工處表示，該處原本為非正交的路口，加上視距不良，先前透過號誌管制，但發現容易造成車輛空等，經與當地會勘後確認規畫採圓環方式管制，盼提升路口紓解效率，未來將於中間加設交通桿等設施。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，任何增設的交通設施，一定會有優缺點，所以要有因應配套，例如，庇護島過高、過低都不好，一定要依駕駛的視野看得到的高度。

李克聰認為，庇護島除要依照規格設置，也一定要有警示標示，甚至施工時，也要依規格準確施工，不能有誤差，否則無法做出最精確的保護。

交通安全促進會理事長陳學台認為，當行人過馬路一個綠燈過不去時，庇護島可以保護行人，庇護島高度除要符合設計標準，更要符合路口的左轉導引線軌跡，且必須加上安全的反光設施。