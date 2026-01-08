快訊

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

瑞士跨年惡火釀40死…酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

聽新聞
0:00 / 0:00

基北北桃TPASS月票斷炊？林奕華：中央撥款前可到6月

中央社／ 台北8日電
台北市副市長林奕華。報系資料照
台北市副市長林奕華。報系資料照

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS通勤月票補助。台北市副市長林奕華今天說，絕對不會讓TPASS斷炊，在中央未能撥補相關預算前，經費到5、6月都夠。

林奕華在臉書發文表示，她今天代表台北市長蔣萬安參加行政院院會，對於TPASS通勤月票「基北北桃都會通」可能斷炊一事，她必須重申市府的態度，就是基北北桃4縣市一定會以民眾權益為優先，絕對不讓TPASS斷炊。

林奕華說，在中央總預算未能通過並撥補相關預算前，以基北北桃TPASS剩餘款加上4縣市的自編預算，到5、6月經費都足夠，4縣市接著會在12日召開「公共運輸發展平台工作小組會議」，提出後續因應方法，請市民不用恐慌。

此外，林奕華說，今天院會首個議程就針對115年度總預算未能完成審議進行報告，但可惜的是，當中沒有包含行政院如何積極與國會溝通的作法。她說，真心建議行政院長卓榮泰尊重國會多數及民意，誠心誠意至立法院與各黨團溝通，而不是批評、怪罪給國會多數黨，否則無助化解當前僵局。

交通部公路局統計，TPASS定期票方案每月約69.8萬人次，TPASS 2.0常客方案每月約37.9萬人次。

TPASS 行政院 林奕華 立法院 公共運輸 交通部

延伸閱讀

蔣家軍佈局？北市前副發言人郭音蘭投入議員初選 打造更美好中正萬華

議員索資時間爭議 北市府新增欄位勾選可先溝通

賴總統批彈劾浪費時間 蔣萬安：大罷免就不浪費時間？

雙城論壇快閃 蔣萬安「一日早去晚回」揮手笑回2字

相關新聞

岔路出現同心圓...民眾駕駛霧煞煞 議員：缺乏溝通及配套

台北市士林區大南路、通河東街的多岔路口，近期民眾發現地面畫設同心圓的圖型，不過周邊卻沒有相關交通號誌，北市議員陳賢蔚說，...

基北北桃TPASS月票斷炊？林奕華：中央撥款前可到6月

今年度中央政府總預算案尚未進入立法院審議階段，恐影響TPASS通勤月票補助。台北市副市長林奕華今天說，絕對不會讓TPAS...

汐止新台五路上班車流大易塞 機慢車道改一般車道紓解

汐止區新台五路在早上上班時間車流量很大，往台北方向塞車情況嚴重，尤其是在靠近南興路一帶，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，在討論後決定，分短期及長期改善，短期部分，將新台五路往台北方向，進東方科學園區路口的外側機慢車優先道，改為一般車道，以保持直行車流順暢及增加整體道路容量。

淡江大橋預計五月通車 公路局邀地方里長及區公所參訪

新北市重大交通建設淡江大橋自去年九月主橋段合龍之後，目前橋上的工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，為了讓地方里長能夠了解這一座大橋的工程內容，交通部公路局邀請淡水區里長、區公所以及調解委員會，進行一場淡江大橋參訪行程，讓里長們實地的走上大橋，近距離了解施工進度與建設成果。

瑞芳區瑞濱隧道豪雨易淹水 側溝加深工程啟動改善排水

新北市瑞芳區瑞濱隧道周邊側溝排水不良，每逢短時間強降雨便出現隧道內外積淹水情形，影響民眾通行安全。近期雨勢持續不斷，地方憂心問題再度惡化，里長除持續掌握雨情外，也呼籲相關單位從根本改善排水設施，以降低淹水風險。

瑞芳區國芳橋轉台2丁事故頻傳 民眾人心惶惶盼改善

新北市瑞芳區大寮地區國芳橋左轉台2丁線路口，因視線不良與道路設計問題，長期成為交通事故熱點，頻繁發生車輛轉彎撞及行人的意外，引發地方居民高度關切，地方也呼籲相關單位儘速改善交通設施，確保行人通行安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。