汐止新台五路上班車流大易塞 機慢車道改一般車道紓解

汐止區新台五路在早上上班時間車流量很大，往台北方向塞車情況嚴重，尤其是在靠近南興路一帶，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，在討論後決定，分短期及長期改善，短期部分，將新台五路往台北方向，進東方科學園區路口的外側機慢車優先道，改為一般車道，以保持直行車流順暢及增加整體道路容量。

復興里長蕭素真說，在上下班時間，新台五路交通壅塞非常嚴重，尤其從各個社區出來的車子，都塞得蠻久的，所以今天立委廖先翔就召集我們來協商，看看有什麼改善的方案，因為汽車真的太多了，又有遠雄這邊出入也非常多，所以有時候交通混亂的時候，會增加車禍意外肇事的頻率，今天和相關單位及附近幾個里長一起協商，有初步的改善方案，就是把車道稍微調整，增加汽車的容量，試用一段時間看看有沒有效果。

立法委員廖先翔指出，汐止新台五路的交通非常繁忙，有觀察到，其實大概在過遠雄天橋之後，原則上交通就順了，會堵的就在天橋之前，那之前有檢討就是發現，是車道配置的一些問題，因為最內側車道，是左轉專用道，直行就少了一個車道，只有兩個車道能夠直行，那當然是沒有辦法消化新台五路跟旁邊支幹道匯集過來的車流，所以，大概在一、兩年前，就有調整，早上7點到8點的時候，內側車道禁止左轉，改回可以直行車道，可以紓解增加二分之一的交通流量，那也確實，在早上7點到8點的這段時間，交通相對起來是比較順的，但是很明顯的，在8點之後，因為內側車道就恢复為左轉專車道，整個交通堵塞的情況，車流消化情況就變得慢的非常多。

廖先翔表示，今天找相關單位來會勘，分短中長期來做評估改善，第一個改善先不動號誌，就先調整最外側車道，因為目前是慢車道，但實際上因為遠雄開了之後，很多的汽車會走外側車道進停車場，所以它的機車道的保護作用已經不明顯了，所以討論後，把機慢車道取消變成一般的標準車道，汽車也可以走外側車道，這樣子也減少接近路口的時候，汽車要右轉與機車產生了一些交織，同時也多釋出更多的能量，讓汽車要直行的也能夠走外側的機慢車道，這是短期間會先做局部的調整方案。

至於長期間的改善方案，廖先翔提到，因為中央分隔島，目前它本來就是一個道路容量的一個儲備空間，因此請交通局重新評一下，包括人行道、車道跟分隔島，可以怎樣的重新配置，讓包括對向的人行道，是不是能夠更寬，或者是車道有沒有增加的一些空間，讓人車都更安全，交通更順暢，因為這個涉及到整體路口的配置，也請交通局回去先做一些評估，評估之後，那再擇期辦會勘，跟大家說明一下評估的結果，再看看後續如何推動，以提升道路容量與交通運作效率。