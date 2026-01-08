淡江大橋預計五月通車 公路局邀地方里長及區公所參訪

新北市重大交通建設淡江大橋自去年九月主橋段合龍之後，目前橋上的工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，為了讓地方里長能夠了解這一座大橋的工程內容，交通部公路局邀請淡水區里長、區公所以及調解委員會，進行一場淡江大橋參訪行程，讓里長們實地的走上大橋，近距離了解施工進度與建設成果。

淡水區長陳怡君表示，這次帶著公所同仁以及淡水區里長，還有調解委員會來到大橋上頭聽取公路局的簡報，了解工程進行的過程，不僅是對於淡江大橋工程相當驚艷，也期待完工通車的到來，未來區公所也會配合淡江大橋相關活動，一起來籌備，帶給市民在通車前更好的體驗。

公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，過去與地方都保持良好的互動，因此這次有邀請到淡水區公所及里長，還有八里區公所與里長們，分批次來參訪淡江大橋，先是到願景館，再上到大橋，透過解說與實地了解，目前大橋正在鋪設柏油瀝青，以及路燈裝設，不僅是讓地方更加的了解淡江大橋，更期盼未來通車為地方，所帶來的發展。