淡江大橋預計五月通車 公路局邀地方里長及區公所參訪

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
交通部公路局安排淡江大橋參訪行程，讓地方更加的了解淡江大橋。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市重大交通建設淡江大橋自去年九月主橋段合龍之後，目前橋上的工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，為了讓地方里長能夠了解這一座大橋的工程內容，交通部公路局邀請淡水區里長、區公所以及調解委員會，進行一場淡江大橋參訪行程，讓里長們實地的走上大橋，近距離了解施工進度與建設成果。

淡水區長陳怡君表示，這次帶著公所同仁以及淡水區里長，還有調解委員會來到大橋上頭聽取公路局的簡報，了解工程進行的過程，不僅是對於淡江大橋工程相當驚艷，也期待完工通車的到來，未來區公所也會配合淡江大橋相關活動，一起來籌備，帶給市民在通車前更好的體驗。

公路局北區新工分局第三工務段長鄭閔中表示，過去與地方都保持良好的互動，因此這次有邀請到淡水區公所及里長，還有八里區公所與里長們，分批次來參訪淡江大橋，先是到願景館，再上到大橋，透過解說與實地了解，目前大橋正在鋪設柏油瀝青，以及路燈裝設，不僅是讓地方更加的了解淡江大橋，更期盼未來通車為地方，所帶來的發展。

淡江大橋 淡水 交通部 八里

岔路出現同心圓...民眾駕駛霧煞煞 議員：缺乏溝通及配套

台北市士林區大南路、通河東街的多岔路口，近期民眾發現地面畫設同心圓的圖型，不過周邊卻沒有相關交通號誌，北市議員陳賢蔚說，...

汐止新台五路上班車流大易塞 機慢車道改一般車道紓解

汐止區新台五路在早上上班時間車流量很大，往台北方向塞車情況嚴重，尤其是在靠近南興路一帶，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，在討論後決定，分短期及長期改善，短期部分，將新台五路往台北方向，進東方科學園區路口的外側機慢車優先道，改為一般車道，以保持直行車流順暢及增加整體道路容量。

新北市重大交通建設淡江大橋自去年九月主橋段合龍之後，目前橋上的工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，為了讓地方里長能夠了解這一座大橋的工程內容，交通部公路局邀請淡水區里長、區公所以及調解委員會，進行一場淡江大橋參訪行程，讓里長們實地的走上大橋，近距離了解施工進度與建設成果。

瑞芳區瑞濱隧道豪雨易淹水 側溝加深工程啟動改善排水

新北市瑞芳區瑞濱隧道周邊側溝排水不良，每逢短時間強降雨便出現隧道內外積淹水情形，影響民眾通行安全。近期雨勢持續不斷，地方憂心問題再度惡化，里長除持續掌握雨情外，也呼籲相關單位從根本改善排水設施，以降低淹水風險。

瑞芳區國芳橋轉台2丁事故頻傳 民眾人心惶惶盼改善

新北市瑞芳區大寮地區國芳橋左轉台2丁線路口，因視線不良與道路設計問題，長期成為交通事故熱點，頻繁發生車輛轉彎撞及行人的意外，引發地方居民高度關切，地方也呼籲相關單位儘速改善交通設施，確保行人通行安全。

在地藝術家彩繪燈籠 元宵節行銷石門景點

農曆年的腳步接近，每年在三重都會舉辦的新北燈會，今年也不例外，每年新北燈會中都會有各區所繪製的燈籠，今年石門區公所再度邀請在地藝術家陳正治與他的姪女陳玉玫一起來發想創作，透過在地人的推薦，他們一起將石門的亮點景點繪上元宵燈籠，展現石門風情與在地人文之美。

