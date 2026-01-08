瑞芳區瑞濱隧道豪雨易淹水 側溝加深工程啟動改善排水

新北市瑞芳區瑞濱隧道周邊側溝排水不良，每逢短時間強降雨便出現隧道內外積淹水情形，影響民眾通行安全。近期雨勢持續不斷，地方憂心問題再度惡化，里長除持續掌握雨情外，也呼籲相關單位從根本改善排水設施，以降低淹水風險。

瑞濱隧道周邊因側溝容量不足，只要時雨量超過一定標準，雨水便會漫流至路面，導致隧道出入口及周邊道路積水，行人與車輛通行相當困難。該處積水問題已存在多年，每逢豪雨便重演，對居民日常生活及行車安全造成不小影響。

對此，公路總局近日已陸續展開改善工程，規劃將側溝加深約1.5公尺，以提升排水能力。龍鎮里長林文清表示，多年前便向公路單位提案，希望能加深側溝並施作連續性格柵，先改善下游段排水。今年工程輪到瑞濱隧道這一段施工，未來將一路向南延伸至公所路段，全面進行側溝加深與格柵調整，期盼完工後能有效改善隧道積水問題，提升通行安全。