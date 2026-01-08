瑞芳區國芳橋轉台2丁事故頻傳 民眾人心惶惶盼改善

新北市瑞芳區大寮地區國芳橋左轉台2丁線路口，因視線不良與道路設計問題，長期成為交通事故熱點，頻繁發生車輛轉彎撞及行人的意外，引發地方居民高度關切，地方也呼籲相關單位儘速改善交通設施，確保行人通行安全。

國芳橋左轉台2丁線路口，因道路線型不佳、視線受限，行車動線不易察覺左側行人穿越情形，成為交通事故高風險路段。地方反映，該處一年至少發生五起車禍，多數事故發生在車輛自國芳橋左轉台2丁時，因未減速或視線不足，撞上行走在人行道或行穿線上的行人，情況相當危險。

當地居民指出，該路口車速普遍偏快，加上行穿線辨識度不足，常可目擊驚險場面，甚至發生事故，令人膽戰心驚。居民期盼相關單位能正視問題，並將現有行穿線改善為綠底標線，以提高駕駛人辨識度，降低事故發生機率。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，發生車禍的多為在地居民，長期下來已造成人心惶惶，行人即使在綠燈通行時也充滿風險。他除呼籲主管機關儘速改善交通設施外，也提醒駕駛人行經國芳橋左轉台2丁線時務必減速慢行，確實注意行人動向，以避免憾事再次發生。