快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳區國芳橋轉台2丁事故頻傳 民眾人心惶惶盼改善

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
國芳橋轉台2丁線路口交通事故頻傳，居民期盼相關單位能正視問題，並將現有行穿線改善為綠底標線。 圖／觀天下有線電視提供
國芳橋轉台2丁線路口交通事故頻傳，居民期盼相關單位能正視問題，並將現有行穿線改善為綠底標線。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區大寮地區國芳橋左轉台2丁線路口，因視線不良與道路設計問題，長期成為交通事故熱點，頻繁發生車輛轉彎撞及行人的意外，引發地方居民高度關切，地方也呼籲相關單位儘速改善交通設施，確保行人通行安全。

國芳橋左轉台2丁線路口，因道路線型不佳、視線受限，行車動線不易察覺左側行人穿越情形，成為交通事故高風險路段。地方反映，該處一年至少發生五起車禍，多數事故發生在車輛自國芳橋左轉台2丁時，因未減速或視線不足，撞上行走在人行道或行穿線上的行人，情況相當危險。

當地居民指出，該路口車速普遍偏快，加上行穿線辨識度不足，常可目擊驚險場面，甚至發生事故，令人膽戰心驚。居民期盼相關單位能正視問題，並將現有行穿線改善為綠底標線，以提高駕駛人辨識度，降低事故發生機率。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，發生車禍的多為在地居民，長期下來已造成人心惶惶，行人即使在綠燈通行時也充滿風險。他除呼籲主管機關儘速改善交通設施外，也提醒駕駛人行經國芳橋左轉台2丁線時務必減速慢行，確實注意行人動向，以避免憾事再次發生。

交通事故 行人 人行道 瑞芳 車禍

延伸閱讀

瑞芳區弓橋里增設YouBike站 預計六月前完成啟用

道路變寬好會車 貢寮區石壁坑街改善工程順利完工

瑞芳區爪峰里銀髮共餐今年溫馨落幕 陪伴長者暖心交流

影／瑞芳爆凶殺案！ 男遭利刃刺胸休克命危 歹徒逃逸追緝中

相關新聞

岔路出現同心圓...民眾駕駛霧煞煞 議員：缺乏溝通及配套

台北市士林區大南路、通河東街的多岔路口，近期民眾發現地面畫設同心圓的圖型，不過周邊卻沒有相關交通號誌，北市議員陳賢蔚說，...

汐止新台五路上班車流大易塞 機慢車道改一般車道紓解

汐止區新台五路在早上上班時間車流量很大，往台北方向塞車情況嚴重，尤其是在靠近南興路一帶，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，在討論後決定，分短期及長期改善，短期部分，將新台五路往台北方向，進東方科學園區路口的外側機慢車優先道，改為一般車道，以保持直行車流順暢及增加整體道路容量。

淡江大橋預計五月通車 公路局邀地方里長及區公所參訪

新北市重大交通建設淡江大橋自去年九月主橋段合龍之後，目前橋上的工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，為了讓地方里長能夠了解這一座大橋的工程內容，交通部公路局邀請淡水區里長、區公所以及調解委員會，進行一場淡江大橋參訪行程，讓里長們實地的走上大橋，近距離了解施工進度與建設成果。

瑞芳區瑞濱隧道豪雨易淹水 側溝加深工程啟動改善排水

新北市瑞芳區瑞濱隧道周邊側溝排水不良，每逢短時間強降雨便出現隧道內外積淹水情形，影響民眾通行安全。近期雨勢持續不斷，地方憂心問題再度惡化，里長除持續掌握雨情外，也呼籲相關單位從根本改善排水設施，以降低淹水風險。

瑞芳區國芳橋轉台2丁事故頻傳 民眾人心惶惶盼改善

新北市瑞芳區大寮地區國芳橋左轉台2丁線路口，因視線不良與道路設計問題，長期成為交通事故熱點，頻繁發生車輛轉彎撞及行人的意外，引發地方居民高度關切，地方也呼籲相關單位儘速改善交通設施，確保行人通行安全。

在地藝術家彩繪燈籠 元宵節行銷石門景點

農曆年的腳步接近，每年在三重都會舉辦的新北燈會，今年也不例外，每年新北燈會中都會有各區所繪製的燈籠，今年石門區公所再度邀請在地藝術家陳正治與他的姪女陳玉玫一起來發想創作，透過在地人的推薦，他們一起將石門的亮點景點繪上元宵燈籠，展現石門風情與在地人文之美。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。