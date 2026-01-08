在地藝術家彩繪燈籠 元宵節行銷石門景點

農曆年的腳步接近，每年在三重都會舉辦的新北燈會，今年也不例外，每年新北燈會中都會有各區所繪製的燈籠，今年石門區公所再度邀請在地藝術家陳正治與他的姪女陳玉玫一起來發想創作，透過在地人的推薦，他們一起將石門的亮點景點繪上元宵燈籠，展現石門風情與在地人文之美。

石門區長吳家兆指出，2026年的新北燈會將在2月20日在新北大都會公園登場，今年石門邀請到在地藝術家台灣水墨畫會理事長陳正治與他的姪女來共同創作，藉由兩代間攜手創作的作品，要讓民眾看見兩代間的石門，與多樣的石門風情。

台灣水墨畫會理事長陳正治表示，這次彩繪有八顆燈籠，比照往年以在地景色為主，因此就有八個石門景點，其中一顆更交由區長落款，就是希望讓帶有滿滿石門人文風情的燈籠，被更多賞燈民眾給看見。而連續多年協助彩繪燈籠，今年再度與姪女陳玉玫一起創作，要將石門藝術傳承展現，更加也把心目中的家鄉給彩繪出來。

今年新北燈會將在2月20日於三重大都會公園點亮新北，屆時也歡迎大家到燈會現場看看兩代藝術家彩繪出的石門與他們心目中的家鄉樣貌，也期待藉此能夠吸引大家來到石門走春，欣賞依山傍海的美麗石門。