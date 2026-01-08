快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

在地藝術家彩繪燈籠 元宵節行銷石門景點

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區公所邀請在地藝術家彩繪燈籠，藉此吸引大家來到石門走春，欣賞依山傍海的美麗石門。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所邀請在地藝術家彩繪燈籠，藉此吸引大家來到石門走春，欣賞依山傍海的美麗石門。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆年的腳步接近，每年在三重都會舉辦的新北燈會，今年也不例外，每年新北燈會中都會有各區所繪製的燈籠，今年石門區公所再度邀請在地藝術家陳正治與他的姪女陳玉玫一起來發想創作，透過在地人的推薦，他們一起將石門的亮點景點繪上元宵燈籠，展現石門風情與在地人文之美。

石門區長吳家兆指出，2026年的新北燈會將在2月20日在新北大都會公園登場，今年石門邀請到在地藝術家台灣水墨畫會理事長陳正治與他的姪女來共同創作，藉由兩代間攜手創作的作品，要讓民眾看見兩代間的石門，與多樣的石門風情。

台灣水墨畫會理事長陳正治表示，這次彩繪有八顆燈籠，比照往年以在地景色為主，因此就有八個石門景點，其中一顆更交由區長落款，就是希望讓帶有滿滿石門人文風情的燈籠，被更多賞燈民眾給看見。而連續多年協助彩繪燈籠，今年再度與姪女陳玉玫一起創作，要將石門藝術傳承展現，更加也把心目中的家鄉給彩繪出來。

今年新北燈會將在2月20日於三重大都會公園點亮新北，屆時也歡迎大家到燈會現場看看兩代藝術家彩繪出的石門與他們心目中的家鄉樣貌，也期待藉此能夠吸引大家來到石門走春，欣賞依山傍海的美麗石門。

石門 新北 燈會 彩繪 藝術家 水墨畫

延伸閱讀

甫獲5千萬修復！竹縣西河堂局部遭震毀 縣府防護避劣化

文化部核定竹縣文資保存5案補助破億 甘屋渤海堂、西河堂列重點修復

影／不忍石門唯一藥局熄燈！兒辭職返鄉 接手病父 43 年的守護承諾

喜見郭雪湖之女郭香美結合膠彩與AI 國美館前館長嘆「對不起前輩藝術家」

相關新聞

岔路出現同心圓...民眾駕駛霧煞煞 議員：缺乏溝通及配套

台北市士林區大南路、通河東街的多岔路口，近期民眾發現地面畫設同心圓的圖型，不過周邊卻沒有相關交通號誌，北市議員陳賢蔚說，...

汐止新台五路上班車流大易塞 機慢車道改一般車道紓解

汐止區新台五路在早上上班時間車流量很大，往台北方向塞車情況嚴重，尤其是在靠近南興路一帶，所以立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，在討論後決定，分短期及長期改善，短期部分，將新台五路往台北方向，進東方科學園區路口的外側機慢車優先道，改為一般車道，以保持直行車流順暢及增加整體道路容量。

淡江大橋預計五月通車 公路局邀地方里長及區公所參訪

新北市重大交通建設淡江大橋自去年九月主橋段合龍之後，目前橋上的工程正在如火如荼的進行當中，預計今年四月前完工，五月能夠通車，為了讓地方里長能夠了解這一座大橋的工程內容，交通部公路局邀請淡水區里長、區公所以及調解委員會，進行一場淡江大橋參訪行程，讓里長們實地的走上大橋，近距離了解施工進度與建設成果。

瑞芳區瑞濱隧道豪雨易淹水 側溝加深工程啟動改善排水

新北市瑞芳區瑞濱隧道周邊側溝排水不良，每逢短時間強降雨便出現隧道內外積淹水情形，影響民眾通行安全。近期雨勢持續不斷，地方憂心問題再度惡化，里長除持續掌握雨情外，也呼籲相關單位從根本改善排水設施，以降低淹水風險。

瑞芳區國芳橋轉台2丁事故頻傳 民眾人心惶惶盼改善

新北市瑞芳區大寮地區國芳橋左轉台2丁線路口，因視線不良與道路設計問題，長期成為交通事故熱點，頻繁發生車輛轉彎撞及行人的意外，引發地方居民高度關切，地方也呼籲相關單位儘速改善交通設施，確保行人通行安全。

在地藝術家彩繪燈籠 元宵節行銷石門景點

農曆年的腳步接近，每年在三重都會舉辦的新北燈會，今年也不例外，每年新北燈會中都會有各區所繪製的燈籠，今年石門區公所再度邀請在地藝術家陳正治與他的姪女陳玉玫一起來發想創作，透過在地人的推薦，他們一起將石門的亮點景點繪上元宵燈籠，展現石門風情與在地人文之美。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。