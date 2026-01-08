快訊

岔路出現同心圓...民眾駕駛霧煞煞 議員：缺乏溝通及配套

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
路面上的同心圓，周遭沒有任何號誌。圖／台北市議員陳賢蔚提供
北市士林區大南路、通河東街的多岔路口，近期民眾發現地面畫設同心圓的圖型，不過周邊卻沒有相關交通號誌，北市議員陳賢蔚說，相關措施未有配套和義交配置，徒增民眾困擾，呼籲市府清楚說明。交工處說，未來將設置交通桿等設施並增設圓環標誌，目前仍在施工中。

照片中可見，該路段繪製一個黃色大圓，並以同心圓方式繪製另一個圓形標線，周遭卻無標示，駕駛們只能依照標線緩緩移動，民眾質疑，道路標線說改就改，周遭還繪製不同標線及號誌，很多路人直接切過去更危險。

陳賢蔚表示，該圓環是在地面漆上大面積的黃色圓形區塊，前方沒有圓環的標誌、現場沒有安排義交協助指揮交通，民眾都沒有看過類似這樣的設計，尤其天雨路滑，騎士行經可能都有危險性。

他說，加上圓環旁邊就是建案工地，有非常多大型工程車輛出入，目前的路型看起來大型車輛不容易迴轉，也可能發生跟路人、騎士的碰撞，交通局必須盡速釐清和民眾說明。

陳賢蔚呼籲，交通局之後類似的交通施作，應該要完善相關配套，包含標誌的設置、現場義交的配置，也必須針對不同車種例如汽車、公車、工程車、機車等等不同型態的車輛都做過測試，更重要的是與地方說明及溝通。

北市交工處表示，該處原本為非正交的路口，加上視距不良，先前透過號誌管制，但發現容易造成車輛空等，經與當地會勘後確認規畫採圓環方式管制，盼提升路口紓解效率。

交工處說，標線型圓環近期才畫設完成，未來將於中間加設交通桿等設施，且會在附近增設圓環標誌，目前仍在持續施工中，預定近期設置完成後，將觀察實際用路狀況，並持續觀察車流再滾動檢討。

