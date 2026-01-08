守護員警健康 北市警友會捐贈訓練運動器材

快訊

中央社／ 台北8日電

北市警察局今天表示，為照顧員警健康和提升整體執勤能力，台北市警察之友會捐贈一批訓練運動器材，警察局長李西河特頒「力行」榮譽章致謝。

市警局下午發布新聞稿表示，台北市警察之友會長期支持北市警政及治安工作，更關心員警身心健康，警友會榮譽理事長許育瑞、理事長謝漢章、理事葉添實、黃建立等人不忘初心熱心公益，拋磚引玉、慷慨解囊捐贈訓練運動器材。

同時，還委託專業運動健身團隊規劃，強化市警局健身中心功能，打造優質運動場所，守護員警健康，透過具體行動，展現對警方的支持與關懷。

市警局說，警友會長期陸續協助中山、內湖、信義及南港等警分局建置健身房，不但照顧員警健康，並大幅提升警察整體執勤能力。

李西河表示，警察工作長期處於危險、高壓環境，勤務時段長且常日夜顛倒，無法有規律作息，易衍生健康問題，期望於勤餘時間帶動運動風氣，藉由強化體能自主訓練，在關鍵時刻確保自身及民眾安全。

李西河說，對於警友會的支持表達誠摯感謝，特頒贈感謝狀及「力行」榮譽章，衷心感謝其無私的奉獻；同時，也將善用這批器材，加強訓練優化員警身心健康，以最佳體能狀態守護市民安全。

