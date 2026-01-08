5萬輛大型重機只有413專用機車停車格 新北7月開放可停一般收費機車格

大型重型機車數量持續成長，新北市雖在板橋、新店試辦開放路邊一般機車格供大型重機停放，但仍僧多粥少。新北市多名議員在今年預算審查時，要求附帶決議「自7月1日起全面試辦路邊收費機車格開放大型重機停放」，新北市交通局長鍾鳴時今表示，市府今年起將分階段開放，盼7月全市收費路邊機車格都納入。

新北市登記大型重機超過5萬輛，但新北市大型重機專用車格只有413格，雖大型重機仍可以停在一般汽車車格，仍是不夠用，重機騎士不斷爭取能夠全面開放停放路邊一般機車格。

新北市交通局去年6月試辦開放大型重機停放板橋區及新店區的路邊機車格，包括新北市議員黃淑君在內，都爭取應該開放到全區。

黃淑君指出，新北市停車空間今年就編列2億4291萬元，收了這麼多代金，應該做出相關對的停車空間檢討，才會希望市府能將重機停放一般機車車格擴大到全市。

鍾鳴時表示，市府規畫採分階段方式推動改善，預計於三月、五月先行納入一些行政區試辦，規畫在七月前將現有收費停車格原則上全面納入大型重型機車停放使用，以提升停車便利性。

交通局統計，新北市目前路邊機車格約35萬餘格，其中收費機車格近1萬4000餘格。

另近期也傳出部分私人停車場禁止大型重型機車引發爭議，黃淑君說，路外停車場同樣需經主管機關審核才能營業，未來無論公有或私有停車場規畫，都應請私人公共停車場開放大型重機停放。

鍾鳴時說，私人停車場申請登記證，市府都會要求汽車格位要提供重機使用，但部分停車場興建已逾二、三十年，受限於結構與安全條件，未必適合大型重機進出與停放，未來將採個案檢討方式處理，兼顧使用需求與停車安全。