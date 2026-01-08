中正橋交通便橋工程1月11至16日夜間封閉改道

連接臺北市中正區及新北市永和區的中正橋，已於113年7月20日正式完成所有主橋車道通行。先前架設之交通便橋將於115年1月11日至115年1月16日進行跨環河東、西路段拆除作業，每日施工時間為夜間23時至翌日清晨5時，期間亦一併進行台電附掛管線安裝作業，交通便橋拆除及管線附掛作業期間，將封閉環河東、西部分路段，另便橋鋼梁吊裝作業期間，亦將占用新北往臺北方向主橋外二車道，行經該路段時請用路人多加留意，並依現場義交人員指揮減速慢行，以維行車安全。

臺北市政府工務局新建工程處工務科科長高銘伸表示，在工程團隊考量日間環河東、西路交通車流量龐大情況下，便橋拆除作業在每個夜間分區進行切割橋面板及吊裝鋼梁，將在不影響日間車輛通行下，以每日局部單元的方式拆除，一步步完成交通便橋拆除作業，同時亦協調工班在拆除期間同時佈設主橋鋼樑下方的台電附掛管線，以免日後再次封閉該等路段，降低對整體交通之影響。

新工處一果工務所主任王明輝表示，有關行本次施工封路影響範圍(環河東、西路段)雙向封閉及新北往臺北方向中正橋占用二車道管制事宜，屆時敬請行車用路人注意事項說明如下：

環河西路二段往環河東路一段及保安路往環河西路二段之行車動線改採文化路、永和路二段、光復街通行。

環河東路一段往環河西路一段方向之行車動線改採堤外道路(中正橫移門)或光復街通行。

新北往臺北行駛中正橋請依交維佈設範圍於最內側一車道通行，因汽、機車共道，請用路人減速慢行，注意路況。

王明輝主任說明，環河東、西路上方交通便橋是先前興建中正新橋及川端橋復舊作業必須設置之替代動線，如今中正新橋已完成並全線通車，且依目前川端橋復舊進度，已無借道交通便橋之需求，便橋自無留存之必要；拆橋施工期間造成鄰近交通的不便，新工處先致上滿滿歉意，也一定會全力加派工班，儘速完成拆橋作業。而目前尚在施作日據時代之川端橋復舊工程，待復舊完成後，可供雙北市民步行及自行車通行，近距離感受川端橋的原有歷史風貌，展現中正橋的新舊共榮。

