快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

渣打台北馬拉松將登場 北市交管禁人車通行

中央社／ 台北8日電
渣打台北公益馬拉松11日起跑，不少跑者今天來到備賽基地領取物資。聯合報記者劉肇育／攝影
渣打台北公益馬拉松11日起跑，不少跑者今天來到備賽基地領取物資。聯合報記者劉肇育／攝影

渣打台北公益馬拉松11日起跑，台北市警察局交通警察大隊今天表示，活動參與者共2.6萬人，沿線行經凱道、愛國東路、百齡橋及右岸河濱公園自行車道，交管期間禁止人、車通行。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，中華民國路跑協會訂於11日（星期日）凌晨4時至中午12時舉辦「2026渣打台北公益馬拉松」賽事，活動當天清晨5時30分起跑，開放報名人數共計2萬6000人。

賽事沿線行經「凱達格蘭大道、愛國東路、杭州南路、信義路、中山南北路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、環東大道、塔悠路等市區（高架）道路，及百齡橋至南湖大橋之基隆河左、右岸河濱公園自行車道」。

交通警察大隊說，為維護交通秩序與活動安全，將於上述路段實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口。

另外，管制期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路包括，「愛國東路（杭州南路至中山南路）往西車流」，改道行駛金山南路（往南）→右轉和平東、西路→右轉重慶南路→左轉愛國西路。

「欲穿越中山南（北）路往東車輛」，汽車改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行；機車改道忠孝西路車行地下道或於民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。

「欲穿越中山南（北）路往西車輛」，汽車改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道大直橋改道北安路往西續行；機車改道忠孝西路車行地下道或於民族東路右轉中山北路，至中山橋下迴轉後往西續行。

另外，「堤頂大道往南車輛」，改道舊宗路往南續行；「麥帥二橋往市區車輛」，改道麥帥一橋；「塔悠路往北車輛」，改道南京東路接三民路往北續行；「環東大道東往西車輛」下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。

「中山橋往北車流」，中山北路（南往北或東轉北）→中山橋下迴轉道→中山北路→右轉民族西路→右轉承德路→續行往北；民族西路（西往東）→左轉中山北路調撥車道→續行往北。

交通警察大隊提醒，活動期間，管制道路範圍內的公車候車處暫停服務，民眾若欲查詢公車改道路線，請利用台北市公運處官網查詢。

同時，為維護北市道路交通安全與順暢，減少用路人因交通管制造成不便，也籲請用路人於活動管制期間提前改道或搭乘大眾運輸系統。

馬拉松 車道 交通管制 大眾運輸 替代道路 路跑

延伸閱讀

路跑／陪伴跑者以最佳狀態站上起跑線 渣打馬打造首屆「跑者備賽基地」

新北市淡北道路淡金路高架橋夜間吊裝 明起分階段交管至3月中

杏輝宜蘭馬拉松將開跑 有機會抽中60吋電視、吸塵器及掃地機器人

2026高雄富邦馬拉松 市府增派警力加強維安

相關新聞

5萬輛大型重機只有413專用機車停車格 新北7月開放可停一般收費機車格

大型重型機車數量持續成長，新北市雖在板橋、新店試辦開放路邊一般機車格供大型重機停放，但仍僧多粥少。新北市多名議員在今年預...

北市士林路口劃標線型圓環 如同心圓引網友討論

台北市通河東街2段與大南路交叉路口因車輛等候時間長，市府改劃成標線型圓環，因圖示如同心圓，引發網友討論，議員要求應有完整...

志工詹淑媚感念父母恩澤 捐贈新北復康巴士

新北淡水區義山集應廟今天舉辦安座52週年慶，志工詹淑媚以廟方及父母名義，捐贈1輛雙座位復康巴士給市府。她表示，感念父母養...

影／不忍石門唯一藥局熄燈！兒辭職返鄉 接手病父 43 年的守護承諾

這間位在新北市石門區街道上的傳統藥局，已靜靜佇立四十三年，略顯斑駁的招牌寫著「醫有堂藥局」，字體是早年常見的直式印刷，顏...

影／交通安全陷阱？北市庇護島挨批豆腐渣 民代促蔣萬安會勘

全台庇護島爭議頻傳，繼彰化一處行人庇護島疑設計問題接連車禍後，北市議員也質疑，位於承德路錦西街的庇護島是豆腐渣工程？不僅...

原訂去年完工 三鶯線仍在測試 地方苦等通車

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍在裝修與測試階段，外界質疑跳票。新北捷運局表示，12月啟動2波大規模穩定測試，詳細...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。