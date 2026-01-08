北市士林路口劃標線型圓環 如同心圓引網友討論

快訊

中央社／ 台北8日電
台北市士林區大南路與通河東街二段口，近日畫上大量新標線，在網路社群引起熱議。仍有對標線不熟悉的車輛8日按照以往行車經驗逆向行駛。中央社
台北市士林區大南路與通河東街二段口，近日畫上大量新標線，在網路社群引起熱議。仍有對標線不熟悉的車輛8日按照以往行車經驗逆向行駛。中央社

台北市通河東街2段與大南路交叉路口因車輛等候時間長，市府改劃成標線型圓環，因圖示如同心圓，引發網友討論，議員要求應有完整配套，交工處今天表示已有規劃。

台北市通河東街2段與大南路的交叉路段有多處路口，北市府交通管制工程處發現此處非正交路口，常有車輛在路口停等時間過長。交工處為改善此狀況，近期針對路面劃設如同心圓的標線型圓環，也引發網友討論。

附近民眾提到劃在路面的標線型圓環如同心圓，旁邊劃設行人等候區也過大，笑稱若無法及時過馬路可在綠色等候區內休息，店家則提到有未看過此類型標線的騎士，選擇繞道，間接影響店家生意。

民進黨台北市議員陳賢蔚掌握此狀況並前往現場了解，他透過文字訊息說，市府改善人本交通都是採硬體先行，缺乏與用路人及居民的溝通。

陳賢蔚說，此處標線型圓環在地面佔據大面積，且前方未設標誌、無安排義交，可能造成機車騎士遇雨打滑，因長輩幾乎未看過類似標線設計，更可能因不慎穿越路口引發危險。

他表示，此處旁為建案工地，常有大型工程車輛進出，此路段因不易迴轉，須防範工程車與路人或騎士的交通事故，市府應提出完整配套措施，並持續加強與地方溝通。

交工處管制設施科長許銓倫接受電訪說，此處原本為非正交的路口，加上視距不良，先前透過號誌管制，但發現容易造成車輛空等，經與當地會勘後確認規劃採圓環方式管制，盼提升路口紓解效率。

她表示，標線型圓環近期才劃設完成，未來將於中間加設交通桿等設施，且會在附近增設圓環標誌，目前仍在持續施工中，預定近期設置完成後，將發布相關訊息，讓市民了解。此處劃設的標線型圓環開通後，會觀察實際用路及車流等狀況，進行滾動式檢討修正。

圓環 北市府 交通事故 交通管制 機車騎士

