志工詹淑媚感念父母恩澤 捐贈新北復康巴士
新北淡水區義山集應廟今天舉辦安座52週年慶，志工詹淑媚以廟方及父母名義，捐贈1輛雙座位復康巴士給市府。她表示，感念父母養育之恩與廟方庇佑，盼回饋社會造福身心障礙者。
市府社會局表示，淡水區義山集應廟今天安座52週年慶，志工詹淑媚捐贈1輛雙座位復康巴士給新北市，由市府副秘書長張其強代表市長侯友宜受贈。
詹淑媚說，父親19歲即北上打拚，經營五金行、鐵工廠與冷凍廠，白手起家、事業有成後回饋社會，獎助清寒學子，並在母校興建圖書館。
她說，自己長年在集應廟服務，去年底因病送醫急救後順利康復，更體悟行善的重要，未來將持續投入公益，回饋社會。感念父親詹聰明、母親詹謝雪的養育之恩，故以父母之名捐贈復康巴士。
張其強在新聞稿表示，義山集應廟是淡水及鄰近地區重要信仰中心，長年投入公益，信眾中元普渡的供品也分送弱勢家庭與獨居長者。詹淑媚自民國97年起以廟方名義捐贈救護車給淡水馬偕醫院，並曾於110年、112年、113年捐贈復康巴士，今天再捐第4輛，其孝心與善行令人敬佩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言