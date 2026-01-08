志工詹淑媚感念父母恩澤 捐贈新北復康巴士

新北淡水區義山集應廟今天舉辦安座52週年慶，志工詹淑媚以廟方及父母名義，捐贈1輛雙座位復康巴士給市府。她表示，感念父母養育之恩與廟方庇佑，盼回饋社會造福身心障礙者。

市府社會局表示，淡水區義山集應廟今天安座52週年慶，志工詹淑媚捐贈1輛雙座位復康巴士給新北市，由市府副秘書長張其強代表市長侯友宜受贈。

詹淑媚說，父親19歲即北上打拚，經營五金行、鐵工廠與冷凍廠，白手起家、事業有成後回饋社會，獎助清寒學子，並在母校興建圖書館。

她說，自己長年在集應廟服務，去年底因病送醫急救後順利康復，更體悟行善的重要，未來將持續投入公益，回饋社會。感念父親詹聰明、母親詹謝雪的養育之恩，故以父母之名捐贈復康巴士。

張其強在新聞稿表示，義山集應廟是淡水及鄰近地區重要信仰中心，長年投入公益，信眾中元普渡的供品也分送弱勢家庭與獨居長者。詹淑媚自民國97年起以廟方名義捐贈救護車給淡水馬偕醫院，並曾於110年、112年、113年捐贈復康巴士，今天再捐第4輛，其孝心與善行令人敬佩。