快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

聽新聞
0:00 / 0:00

影／不忍石門唯一藥局熄燈！兒辭職返鄉 接手病父 43 年的守護承諾

聯合報／ 記者游昌樺 盧湘婕／新北即時報導
原本在淡水診所服務的兒子林憲蒲，理解父親的憂慮和期待，基於一份使命感，最終選擇每日淡水石門奔波，接下醫有堂藥局的重擔，不讓石門唯一藥局熄燈！記者 游昌樺/攝影
原本在淡水診所服務的兒子林憲蒲，理解父親的憂慮和期待，基於一份使命感，最終選擇每日淡水石門奔波，接下醫有堂藥局的重擔，不讓石門唯一藥局熄燈！記者 游昌樺/攝影

這間位在新北市石門區街道上的傳統藥局，已靜靜佇立四十三年，略顯斑駁的招牌寫著「醫有堂藥局」，字體是早年常見的直式印刷，顏色因長年受海風與日曬而褪去，但這間不大起眼的藥局，卻是石門很多鄉親唯一的倚賴。

「我感覺石門人很悲哀，(來跟我)拿的慢箋，帕金森氏症很多...要讓兒子出去外面餬口飯吃，老人就在這裡，有人照顧就好，沒人照顧就只能一直等下去...」醫有堂藥局老老闆林勝基感嘆地說，石門是台灣本島位置最北的三級行政區，人口僅一萬多人，醫療資源以衛生所或是巡迴醫療為主，平常老人家們要拿處方箋用藥只能來這間藥局，數十年來，林勝基每天準時拉開鐵門，不僅賣藥，還像是一位「家庭醫師」，需要時會騎著摩托車到偏遠的山上、海邊送藥。「兒子問我，你又不欠大家甚麼，為什麼還要出來做這個，我說為了要服務鄉親。」對許多長輩而言，來藥局不只是買藥，更像是探望一位老朋友。

但就在三年前，才62歲的林勝基因為操勞，帕金森氏症也找上了自己，人口老化、年輕人外流，藥事人力難尋，醫有堂一度面臨「關門後石門就再也沒有藥局」的現實。

「看爸爸身體越來越嚴重， 然後也覺得說，還是要回來幫石門的鄉親做一點事情，後來就跟老婆討論，決定把工作辭掉，還是回來這樣。」原本在淡水診所服務的兒子林憲蒲，理解父親的憂慮和期待，更基於一份使命感，最終選擇每日淡水石門奔波，接下藥局的重擔。

提起兒子放棄穩定的工作，返鄉接手藥局，老老闆突然悲從中來，雙手不斷地拭淚「他也是放掉自己的工作，我也是捨不得，但能怎麼辦？」一度說不下去，語氣顫抖、眼眶泛紅。不捨但也歡喜，喜的是，老老闆退而不休，父子倆一起守著藥房，父親坐在一旁分享經驗，兒子站上第一線，延續父親對鄉親的承諾，對石門居民而言，「醫有堂」不只是一家藥局，更是一份「有人願意留下來守護」的溫暖力量。

藥局 石門

延伸閱讀

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

委內瑞拉民眾不安…首都街道空曠 超市、藥局現囤物資長龍

敬老卡怨用不完里長促藥局買東西 蔣萬安曝1點會有點怪

陪伴政大40年「今日書局」2025年底熄燈 師生不捨：青春記憶畫句點

相關新聞

影／不忍石門唯一藥局熄燈！兒辭職返鄉 接手病父 43 年的守護承諾

這間位在新北市石門區街道上的傳統藥局，已靜靜佇立四十三年，略顯斑駁的招牌寫著「醫有堂藥局」，字體是早年常見的直式印刷，顏...

影／交通安全陷阱？北市庇護島挨批豆腐渣 民代促蔣萬安會勘

全台庇護島爭議頻傳，繼彰化一處行人庇護島疑設計問題接連車禍後，北市議員也質疑，位於承德路錦西街的庇護島是豆腐渣工程？不僅...

影／新北「鮮奶幸福周」2月23日上路　33萬幼童每周免費領鮮奶

新北市「鮮奶幸福周」將於115年2月23日開學日起正式啟動，每周提供設籍或就讀新北市的2至12歲學齡幼童1瓶免費鮮奶、豆...

原訂去年完工 三鶯線仍在測試 地方苦等通車

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍在裝修與測試階段，外界質疑跳票。新北捷運局表示，12月啟動2波大規模穩定測試，詳細...

淡金高架橋吊裝 今起至3月15日夜間施工 分階段交管

新北淡北道路工程正如火如荼推進，淡金路高架橋鋼構吊裝作業將在1月8日起配合夜間施工，分階段實施交通管制，封閉淡金路與中正...

北市改成效統包 拚2032年達標9成汙水接管率

北市仍有近19萬戶汙水未接管，目標2032年接管率9成，目前83.19％，為提升汙水接管率，衛工處將傳統接管工程改採「設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。