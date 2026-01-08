影／交通安全陷阱？北市庇護島挨批豆腐渣 民代促蔣萬安會勘

全台庇護島爭議頻傳，繼彰化一處行人庇護島疑設計問題接連車禍後，北市議員也質疑，位於承德路錦西街的庇護島是豆腐渣工程？不僅庇護島無警示反光線、黑黃線施工不到二天嚴重落漆、反光立桿螺絲完全沒栓好輕鬆連根拔起，根本視交通安全如草芥。

陳也呼籲市長蔣萬安應協同交工處同仁實地會勘，一起下車走走看這些庇護島，體會行人站在中間的風險，及行車無所適從的恐懼。

對此，北市交工處坦言，該處庇護島廠商的確涉有施工不符規定、及提前撤除交維設施情事，已要求盡速改正、並將依合約開罰。交工處說，查該地點實體庇護島配合瀝青路面鋪築後，實際高度約為6公分，與設計高度不符，交工處已要求廠商盡速改正；另有關標線脫落及螺栓鬆動情形，也要求立即改善。

民進黨議員陳怡君接獲陳情，發現台北市最近新設的庇護島居然成為「交通環境的隱形陷阱」，害行人與駕駛人經過該庇護島時內心感到不安，質疑該庇護島根本沒有庇護的功能。陳實際走訪該庇護島，發現庇護島現場有諸多施工不良的狀況，直批這根本就是豆腐渣庇護島。

該處庇護島位於大同區承德路錦西街口，去年12月中就有民眾陳情，當時庇護島只施工一半，整個庇護島只漆上黃色油漆後便再沒施工，整個庇護島在沒黑黃線警示、也沒反光標誌、高度也只有5公分，高度明顯不足下，陳怡君質疑，根本沒有保護路人的功能，甚至車子只要一不小心行駛，就會撞上。

陳怡君說，更離譜是，這二天承德路錦西街口的庇護島終於繼續施工，除漆上黑黃線警示，也立警示反光立桿，只是這個庇護島工程極端草率，品質低劣，才施工不到二天的地面黑黃線警示線，隨手一撥就大片剝落，剛立好的反光立桿也搖搖晃晃，用手輕輕拉，整個螺絲就可以隨手拔起，實在令人感到傻眼。

交工處表示，庇護島是同時兼顧行人等候與通行需求，綜合考量行車動線、道路配置及行人安全等因素，另該地點庇護島是參考外界建議參採的國外「原諒式行人庇護島」設計，採10公分高度設計，達到阻擋車輛減少行人傷害目的，也同時避免對違規駕駛者的過度傷害。