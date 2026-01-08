聽新聞
私改套房惹議 北觀處三芝遊客中心回歸公眾使用

聯合報／ 記者張策／新北報導
立委洪孟楷（後排右）及交通部長陳世凱（後排中）與三芝鄉民眾座談，聽取民眾建議。圖／北觀處提供
立委洪孟楷（後排右）及交通部長陳世凱（後排中）與三芝鄉民眾座談，聽取民眾建議。圖／北觀處提供

北觀處三芝遊客中心日前遭踢爆被改裝為套房，地方質疑使用不符公共設施定位，批公部門帶頭違規。立委洪孟楷昨安排考察，北觀處長陳煜川坦言，改裝為套房是為照顧新進同仁，做為備勤空間用，未來將轉型為支持地方創生的公共空間，2月會有具體方案。

三芝遊客中心去年被改裝為9間套房及1間行政套房，建管與公安申報也未通過，消息傳出，地方譁然。

新北市議員鄭宇恩指出，三芝遊客中心館舍用途變更，不僅未符合土地使用分區規定，也未依規定申請室內裝修，更重要的是，這樣的調整未回應三芝鄉親對地方觀光發展的期待。她說，若遊客中心恢復對外開放，建議可引進藝術家及在地餐飲進駐，結合地方創生，同時蒐集更多三芝名人史料，規畫常設展與特展，豐富遊客中心的藝文與觀光資源。

北觀處表示，三芝遊客中心使用定位引發的爭議，已明確以「開放公眾使用」為運用原則，將回歸公共設施功能。未來結合地方創生計畫等建議，北觀處將納入整體規畫方向，預計於農曆年前整合活動、規畫期程，透過系列活動帶動人潮，活絡三芝地方觀光產業。

昨天與會者也要求北觀處重新檢討遊客中心活化方向，展覽與空間規畫須強化在地連結，包括規畫互動式展覽、AR、VR等，並且重新思考「三芝名人館」的定位，不再局限於歷史人物，也可納入對地方有貢獻的當代人士。

洪孟楷說，遊客中心屬公共設施，使用變更不應僅由單位內部決定，須符合相關法規與使用許可，公務員確有住宿需求，但應另覓合法、合適空間，而非挪用遊客中心。

