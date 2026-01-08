聽新聞
尖峰班次已最密 淡水信義線擁擠恐無解

聯合報／ 記者張策／新北報導

淡水信義線和板南線是雙北重要交通動脈，近來有乘客反映，部分車站尖峰時段擠不上車，盼提高運輸量能。台北捷運公司表示，旅運數據顯示整體運能仍高於實際需求，其中板南線已調整。淡水民代認為，淡水信義線受限系統結構，短期恐難比照板南線靠加班次改善。

北捷指出，各路線列車運行區間與班距規畫，是在兼顧實際運量與運輸資源使用效率前提下，依軌道設計配置及系統限制整體評估後再訂定。

依旅客量統計，目前淡水站至復興崗站間，平日尖峰時段往象山最高旅客量每小時約1萬600人，尖峰班距服務運能約為每小時1萬8400人，整體運能仍足以負荷。北捷強調將持續觀察實際運量變化，滾動調整。

市議員陳偉杰表示，確實有不少民眾反映通勤尖峰時段淡水站、紅樹林站上車人潮眾多，常一無座位，有時甚至擠不上車，通勤負擔沉重，因此多次向台北捷運公司反映，希望能評估加密班距或其他因應作法。

不過，陳偉杰轉述北捷回應指出，目前淡水信義線尖峰時段班距已是「最密狀態」，受限北投、新北投支線切換、列車調度及車輛數量不足等結構性因素，短期內難再增加班次，即使壓縮行車間隔，也缺乏多餘車廂可投入營運。

陳偉杰也補充，淡水站雖是起站，無法讓所有乘客都有座位，乘客又多搭往雙北市中心，沿線無座位情況愈來愈嚴重，加上淡水信義線僅有雙股軌道，缺乏可供列車追越的設計，不存在快車或跳蛙式運行空間，屬於結構性限制。

板南線過去尖峰時段也曾出現嚴重擁擠情形，市議員石一佑說，當時由新北市交通局、新北捷運局與北捷共同檢視實際乘車狀況，釐清壅塞發生的區段與原因，再設法解決問題。板南線當年因加班車起訖站調整，導致壅塞加劇，最後是在系統允許範圍內「擠出」一班車，微幅縮短班距，才部分緩解通勤壓力，各路線問題不同，並非都能複製相同解方。

