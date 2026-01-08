聽新聞
原訂去年完工 三鶯線仍在測試 地方苦等通車

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
捷運三鶯線可轉乘板南線，地方期待早日通車。記者葉德正／攝影
捷運三鶯線可轉乘板南線，地方期待早日通車。記者葉德正／攝影

捷運三鶯線原定去年12月完工，但至今仍在裝修與測試階段，外界質疑跳票。新北捷運局表示，12月啟動2波大規模穩定測試，詳細檢視數據發現系統仍有優化空間，將安排第3波測試，系統表現達理想狀態才會進入初履勘階段。

捷運三鶯線2016年動工，歷經疫情缺工等因素，已進入最後階段，原定要在去年12月底前完工，民眾相當期待，不過目前施工圍籬仍在，相關裝修持續。

當地民眾質疑，「不是說去年底就會完工」，雖感受噪音震動之苦，但依然希望早日通車，因為塞車也非常痛苦，期盼透過三鶯線紓解往北市和桃園交通壅塞情況。

新北捷運局指出，三鶯線正處於驗證機電系統可靠度的關鍵階段，工程團隊依標準作業程序，去年12月啟動2波大規模穩定性測試，目前持續調校系統與複測，再安排第3波測試，直到系統表現達到理想狀態，才會進入初履勘階段。

市議員卓冠廷表示，在地鄉親忍受交通黑暗期、民生影響等成本多年，期盼三鶯線通車，無論如何都希望如期如質完成。他上任後每次開議、小組審查也會追蹤通車進度、噪音防制兩大議題。他說，三鶯線是市長侯友宜的「畢業成果發表」，若需要調整，希望運用這些時間解決民怨四起的噪音問題，沿線的復舊工程包含人行道翻新、車道安排、電纜下地等也一併做好。

市議員江怡臻說，只要讓系統更穩定、更安全，都該持續進行。對頻繁試車引發的噪音與震動問題，她說，捷運局已在三峽、鶯歌國中及周邊社區大樓設置多處量測點，展開至少1個月的數據蒐集與分析，將依量測結果改善，也會納入居民與師生的實際感受，目前初步規畫在三峽國中一帶加高隔音牆，但高度等細節尚未定案，仍待噪音與震動成因分析結果出爐後再評估。

